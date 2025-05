Uvodna zmaga Madsu Pedersenu, Rogličev tekmec za skupno zmago v bolnišnici

V prvi etapi 108. Dirke po Italiji – ta se je prvič v zgodovini začela v Albaniji – smo pričakovali dvoboj Danca Madsa Pedersena (Lidl - Trek) in Belgijca Wouta van Aerta (Visma | Lease a Bike) in ga tudi dočakali. V izjemnem ciljnem šprintu je bil Danec za drobec hitrejši od tekmeca in je prišel do 51. zmage v karieri, prvič pa bo oblekel tudi rožnato majico vodilnega na Giru.

"To je zdaj moja najljubša etapa. Nekaj posebnega je zmagati etapo in obleči rožnato majico, sploh mojo prvo vodilnega na grand touru. Zahvala gre ekipi, ki je opravila izjemno delo, vesel sem, da sem ves njen trud poplačal z zmago," je bil vesel nekdanji svetovni prvak Pedersen. V ekipi Lidl - Trek so dosledno udejanjili načrt, na zaključnih vzponih so s hudim tempom zlomili številne Pedersenove tekmece, sam pa je potem v ciljnem šprintu premagal še van Aerta. "Njega se moraš vedno bati. Je odličen kolesar, in ko je na dirki, zmaga nikakor ni samoumevna. Spopada z njim se moraš vselej lotiti s spoštovanjem in tudi nekaj strahu, a danes sem imel noge, da sem zaključil dobro delo ekipe," je še dodal prvi vodilni na 108. Dirki po Italiji.

Primož Roglič prvi dan Gira ni imel nobenih težav. Foto: Ana Kovač

Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe) je preživel miren dan, v cilj v Tirani je prišel v času zmagovalca na 15. mestu, drugače pa se je dan odvil za dva njegova velika tekmeca za skupno zmago, Španca Juana Ayusa in Mikela Lando. Mladi as moštva UAE Team Emirates - XRG je padel 80 kilometrov pred ciljem, ampak jo je odnesel brez poškodb in hitro spet ujel glavnino, povsem ob koncu etape, na spustu s Surrela, pa je padlo več kolesarjev, med njimi tudi kapetan moštva Soudal Quick - Step, ki pa ni imel sreče, huje se je poškodoval in so ga odpeljali v bolnišnico. Nesrečni Landa je tako že prvi dan zaključil z Dirko po Italiji.

Favoriti bodo imeli napornejši dan jutri, ko se bodo merili na 13,7 kilometra dolgem posamičnem kronometru v Tirani.

Dirka po Italiji, prva etapa (Drač–Tirana, 160 km):

Cilj: V izjemenem ciljnem šprintu sta obračunala Mads Pedersen (Lidl - Trek) in Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), dobil pa ga je Danec, ki je prvi vodilni na 108. Dirki po Italiji.

🔻 A finish executed to perfection. A close sprint, but the work of a team rewarded by the greatest possible way. The win, and the Maglia Rosa



🔻Un'esecuzione finale perfetta. Una volata tiratissima, ma il lavoro della squadra viene premiato dal capitano. La vittoria e la Maglia… pic.twitter.com/4BIoBIrb2N — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2025

5 km do cilja: Na spustu je prišlo do novega grdega padca več kolesarjev, skupil jo je še eden od favoritov za končno zmago, Španec Mikel Landa.

Que azar Mikel Landa! O ciclista catalão está no chão sendo atendido. Muito provável abandono do líder da Soudal Quick-Step logo na primeira etapa do #GirodItalia pic.twitter.com/XIVCh1k0lR — Pelote Ciclismo (@Pelote_) May 9, 2025

11 km do cilja: Ciccone je prvi prevozil Surrel, kar pomeni, da bo majico najboljšega hribolazca na dirki danes oblekel Belgijec Sylvain Moniquet (Cofidis). Van Aert se je vrnil v ospredje glavnine.

12 km do cilja: Giulio Ciccone (Lidl - Trek) za Madsa Pedersena narekuje hud tempo, očitno prehud tudi za Wouta van Aerta (Visma | Lease a Bike), ki se pomika proti repu glavnine. Roglič vztraja takoj za čelom glavnine.

16 km do cilja: Kolesarji se še drugič in zadnjič vzpenjajo na Surrel, Lorenzo Fortunato lahko z novimi devetimi točkami celo osvoji majico najboljšega hribolazca na dirki. V tem seštevku ima deset točk, vodilni Moniquet pa 18.

22 km od cilja: Kolesarji so zapeljali v drugi krog zaključka prve etape 108. Gira. Na čelu glavnine so spet kolesarji Lidl - Treka. Red Bull - BORA - hansgrohe kapetana Primoža Rogliča drži v ospredju glavnine in ga varuje pred morebitnimi težavami.

30 km do cilja: Tudi Wout van Aert se očitno počuti dobro, na čelo glavnine se je zdaj prebila njegova Visma | Lease a Bike. Očitno se obeta pričakovani dvoboj van Aert – Pedersen.

33 km do cilja: Gorske točke na Surrelu je osvojil Italijan Lorenzo Fortunato (XDS Astana), nato se je na čelo glavnine spet hitro postavil vlak Lidl - Treka.

💙 Atop the first ascent of Surrel, 🇮🇹 @lorenzfortunato (XAT) crossed the line in first place.



There's no more breakaway as we've entered the final 30 km of the stage#GirodItalia pic.twitter.com/f46NMv6MFT — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2025

37 km do cilja: Daan Hoole na čelu glavnine vodi vlak Lidl - Treka in narekuje hud tempo. Šprinterji odpadajo eden za drugim, obupala sta še Olav Kooij (Visma | Lease a Bike) in Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale). Wout van Aert se drži Madsa Pedersena v ospredju glavnine.

40 km do cilja: Kolesarji so prispeli v Tirano, glavnina je ujela še zadnje štiri ubežnike, zdaj se že prvič vzpenjajo na Surrel (6,9 kilometra, 4,5 odstotka). Na ta klanec tretje kategorije se bodo povzpeli dvakrat. Na čelu glavnine sta moštvi Visma | Lease a Bike in Lidl - Trek.

48 km do cilja: Italijan Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè) je zmagovalec Red Bullovega šprinta v Sauku, prislužil si je šest bonifikacijskih sekund.

🇮🇹 #GirodItalia Stage 1 - 🏁 48 KM



The result of the Red Bull KM which goes to the breakaway:



🥇: 🇮🇹 Manuele Tarozzi (6 seconds)

🥈: 🇮🇹 Alessandro Tonelli (4 seconds)

🥉: 🇮🇹 Alessandro Verre (2 seconds)



Back in the peloton, Visma Lease a Bike have been showing strength in… pic.twitter.com/BJFWAs0Uk6 — Domestique (@Domestique___) May 9, 2025

49 km do cilja: Kolesarji so zapeljali v "Red Bullov kilometer", ubežniki so 41 sekund pred glavnino, na čelu katere je zbrana skoraj celotna ekipa moštva Visma | Lease a Bike.

51 km do cilja: Kolesarji se približujejo "Red Bullovemu kilometru", posebnemu letečemu šprintu, v katerem bo zmagovalec prejel tudi šest sekund odbitka, kar pomeni, da utegne biti zanimiv tudi za favorite dirke. A v vodstvu vztraja četverica ubežnikov, ki ima zdaj 45 sekund prednosti pred glavnino.

58 km do cilja: Verreja so spet ujeli Moniquet, Tonelli in Tarozzi, četverica pa zdaj vozi 40 sekund za glavnino. To zdaj lovi skupina z Madsom Pedersenom in Samom Bennettom. Za zdaj ni jasno, kaj se je zgodilo, ni pa videti, da bi prišlo do padca.

65 km do cilja: Alessandro Verre se je na spustu nekoliko oddaljil od kolegov ubežnikov, sledi mu Tonelli, Moniquet in Tarozzi imata še nekaj več zaostanka, glavnina, na čelu katere je ekipa Visma | Lease a Bike, pa zdaj vozi 40 sekund za vodilnim Italijanom.

78 km do cilja: Pri vrhu Gracena (druga kategorija) je nekaj napadov sprožil Alessandro Tonelli, z njim so ostali Manuele Tarozzi, Sylvain Miniquet in Alessandro Verre, medtem ko je Taco van der Hoorn nekoliko zaostal. Naposled je šprint za prve gorske točke letošnjega Gira dobil Belgijec Moniquet, ki bo po etapi najverjetneje oblekel majico najboljšega hribolazca na dirki. Vodilna četverica ima še dobro minuto prednosti pred glavnino, ta pa je ujela van der Hoorna.

Izidi gorskega cilja, Gracen (druga kategorija):

1. Moniquet 18 točk

2. Verre 8

3. Tonelli 6

4. Tarozzi 4

5. Van der Hoorn 2

89 km do cilja: V glavnini je prišlo do padca, na tleh se je znašel tudi eden od glavnih favoritov za končno zmago, Španec Juan Ayuso, ki je moral menjati kolo, s kolegi iz moštva UAE Team Emirates - XRG pa hitro spet ujel glavnino. Na tleh se je znašel še Max Poole (Team Picnic PostNL) in tudi Britanec nadaljuje dirko. Glavnina se je vodilni peterici približala na minuto. Kolesarji se vzpenjajo na Gracen (13 kilometrov, 5,9 odstotka).

🇪🇸 First incident on this #GirodItalia, and it's for @juann_ayuso !

The Spaniard is forced to change his bike as we start the ascent of Gracen. pic.twitter.com/ThnEpUUFdA — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2025

93 km do cilja: Kolesarji so v Elbasanu opravili še z drugim letečim ciljem, dobil ga je Tarozzi, ki zdaj s 17 točkami vodi v seštevku za ciklamno majico.

Izidi letečega cilja, Elbasan:

1. Tarozzi 12 točk

2. Moniquet 8

3. Verre 5

4. Tonelli 3

5. Van der Hoorn 1

102 km do cilja: Kolesarji so opravili s prvim letečim ciljem dneva, v Papërju je 12 točk osvojil Tonelli. Ubežniki ohranjajo minuto in pol prednosti pred glavnino.

Izidi letečega cilja, Papër:

1. Tonelli 12 točk

2. Van der Hoorn 8

3. Tarozzi 5

4. Moniquet 3

5. Verre 1

"Težko karkoli napovedujem"

"Počutim se dobro, spet sem zdrav in vesel, da sem na štartu. Težko pa karkoli napovedujem ali pričakujem, saj sem v zadnjih tednih izpustil veliko treningov," je pred začetkom dirke povedal Wout van Aert (Visma | Lease a Bike).

120 km do cilja: Prednost ubežnikov je padla na minuto in 25 sekund, na čelu glavnine vztrajajo kolesarji Visme, ki imajo poleg van Aerta še enega favorita za današnjo zmago v Olavu Kooiju, pomaga še ekipa Alpecin - Deceuninck, ki danes stavi na Avstralca Kadena Grovesa.

Danec cilja na rožnato majico

"Zmaga v prvi etapi prinese tudi rožnato majico, jasno je, da je ta naš današnji cilj. A na rožnato majico ciljajo še številni drugi kolesarji. Trasa je primerna za to, da naredimo dirko težko, in tega si želim. Klanec je dokaj zahteven, nekje na meji mojih sposobnosti, glede na formo, ki sem jo pokazal na zadnjih dirkah, pa mislim, da ga lahko dobro odpeljem," je pred etapo povedal Danec Mads Pedersen (Lidl - Trek), ki velja za prvega favorita za današnjo zmago.

130 km do cilja: Peterica ubežnikov vozi okoli dveh minut pred glavnino.

149 km do cilja: Glavnini bežijo Italijani Alessandro Verre (Arkea - B&B Hotels), Alessandro Tonelli (Team Polti - VisitMalta) in Manuele Tarozzi (VF Group - Bardiani CSF - Faizane), Belgijec Sylvain Moniquet (Cofidis) in Nizozemec Taco van der Hoorn (Intermarche - Wanty). Peterica ima že 1:40 prednosti pred glavnino. Na čelu te tempo narekujeta kolesarja moštev Lidl - Trek in Visma | Lease a Bike.

156 km do cilja: Po nekaj neuspešnih poskusih pobega se je glavnini le odpeljala peterica kolesarjev, ki zdaj počasi nabira prednost. Tempo je bil prvih nekaj kilometrov etape hud, zdaj pa se je glavnina povsem umirila.

160 km do cilja: 108. Dirka po Italiji se je začela tudi zares! Kolesarji so prevozili kilometer nič, takoj so se začeli napadi.

Start: 184 kolesarjev se je v Draču v Albaniji ob 13.10 podalo na dobrih devet kilometrov dolgo zaprto vožnjo, okoli 13.30 bodo dosegli kilometer nič in prva etapa 108. Gira se bo začela tudi zares. Kolesarje je na pot pospremilo prekrasno vreme, ki je pretežno jasno s temperaturami preko 20 stopinj Celzija. Vremenoslovci napovedujejo takšne razmere za ves dan.

Današnja etapa je s tremi kategoriziranimi klanci in skupno 1.800 višinskimi metri pretežka za šprinterje in prelahka za hribolazce, kot naročena pa za dvoboj Wouta van Aerta (Visma | Lease a Bike) in Madsa Pedersena (Lidl - Trek). A belgijski zvezdnik je včeraj razkril, da je bil po dirki Amstel Gold bolan in ni mogel optimalno opraviti zadnjih priprav na Giro, šele danes bo tudi sam videl, v kakšni formi je dejansko. Danec je tudi na stavnicah velik favorit za današnjo zmago.

Slovenske barve na letošnji rožnati pentlji zastopajo trije asi, Primož Roglič, njegov pomočnik pri moštvu Red Bull - BORA - hansgrohe Jan Tratnik in Matevž Govekar (Bahrain Victorious).