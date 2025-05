Primož Roglič je absolutni favorit, toda ...

Pred začetkom 108. Dirke po Italiji so si strokovnjaki domala enotni v napovedi, da je slovenski as Primož Roglič absolutni favorit za končno zmago. Temu pritrjujejo tudi stavnice. Toda Zasavcu zagotovo ne bo lahko, s smelimi načrti in izjemno močno ekipo na rožnato pentljo prihaja tudi UAE Team Emirates - XRG s svojim adutom, mladim Špancem Juanom Ayusom. "Pričakujem dvoboj Rogliča in Ayusa," pravi Johan Bruyneel. Chrisa Hornerja pa skrbi Rogličeva podporna ekipa za klance.

108. Giro se začenja jutri v Albaniji z razgibano etapo od Drača do Tirane. Najtežji in najbrž odločilni klanci v boju za končno zmago so na sporedu šele v zadnjem tednu dirke, a to nikakor ne pomeni, da bodo lahko favoriti v prvih dveh tednih počivali. Že drugi dan dirke namreč prinaša prvega od dveh posamičnih kronometrov, prvi resni preizkus hribolazcev bo v sedmi etapi s ciljem v klanec prve kategorije, deseta prinaša še eno vožnjo na čas.

"Izbiram Primoža Rogliča"

Johan Bruyneel pričakuje dvoboj. Foto: Guliverimage/Getty Images "Za zmago izbiram Primoža Rogliča, je preračunljiv izvrševalec in ta dirka mu ustreza popolnoma," je v podkastu Wedu povedal nekdanji belgijski športni direktor Johan Bruyneel. "Njegov edini pravi tekmec bo Juan Ayuso, ima kakovost, ob sebi strašljivo močno ekipo, ampak menim, da ima Primož preprosto več izkušenj, je bolj konsistenten. Ayuso je Grand Tour enkrat končal kot tretji, manjka mu izkušenj. Je pa mlad, ima odlično sezono in Giro bo zanj verjetno vrhunec sezone. Verjamem, da bo kmalu boljši od Rogliča, nisem pa prepričan, da bo to že na letošnjem Giru," je še povedal.

Roglič bo imel na odločilnih gorskih etapah močno podporo v moštvenih kolegih iz Red Bull - BORE - hansgrohe Jaiiju Hindleyju, Danielu Martinezu in Giuliu Pellizzariju. Avstralec je rožnato pentljo dobil leta 2022, Kolumbijec je bil lani drugi, na lanskem Giru pa se je v klancih izkazal tudi mladi Italijan, ki je celo izzval in navdušil skupnega zmagovalca Tadeja Pogačarja. A še večje strahospoštovanje si zasluži Ayusova ekipa UAE Team Emirates – XRG, meni nekdanji ameriški profesionalec Chris Horner.

Številna orožja UAE Emirates

Emirati imajo poleg Ayusa še enega nadvse resnega kandidata za skupno zmago, Britanca Adama Yatesa, pozabiti ne gre na ambicioznega mladega Mehičana Isaaca del Tora, v hribih sta vselej izjemno zanesljiva pomočnika Američan Brandon McNulty in Poljak Rafal Majka, prav tako Avstralec Jay Vine. "UAE Emirates morajo paziti, da ne bodo pretiravali v prvem tednu, delo morajo prepustiti Rogličevi ekipi. Ayuso je najbrž kapetan, morda pa bo tudi Yates. Roglič bo moral paziti na oba. Za McNultyja vemo, da dobro pelje v klanec in je dober na kronometrih. Del Toro utegne narediti korak naprej. Slovenec je zagotovo favorit, ampak v UAE Emirates je pet fantov, ki mu lahko povzročajo težave," je povedal v svoji napovedi na YouTubu.

"Idealen scenarij za Primoža bi bil ..."

Chris Horner meni, da ima UAE Emirates močnejšo zasedbo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Glede Rogličevih glavnih pomočnikov ima nekaj dvomov. "Jai Hindley je res že dobil Giro, ampak ga odtlej nismo več videli v tako dobro formi. Je na ravni Ayusa, Yatesa in fantov iz UAE? Ne vemo. Enako velja za Danija Martineza. Bo pokazal pravi obraz ali pa bo nihal, kot smo že videli v zadnjih letih? Vse to so skrbi za Primoža," je našteval Američan. Če ekipa UAE do zadnjega tedna visoko v skupnem seštevku zadrži več kolesarjev, bo imela v zadnjem tednu več taktičnih možnosti za napad na Slovenca. "Idealen scenarij za Primoža bi bil, da rožnato majico v prvem tednu prevzame recimo Visma | Lease a Bike. Tako ekipi Red Bull - BORA - hansgrohe ne bo treba garati in nadzorovati dirke, a že v drugi etapi bo moral Slovenec pokazati, česa je sposoben, in prav verjetno je, da bo že takrat oblekel rožnato majico."

"Juan Ayuso je v vzponu"

V napovedi kanala GCN (Global Cycling Network) sta Simon Richardson in Daniel Lloyd kot glavnega favorita izpostavila Rogliča. "Roglič je gospod zanesljivi. Vselej je pri vrhu. Če ne pade, seveda," sta ugotavljala Britanca. Juan Ayuso bo Kisovčanov glavni izzivalec, še menita. "Juan Ayuso je v vzponu, Primož Roglič pa ... Dobro, vsekakor bi težko rekli, da še napreduje. V neki točki se bosta njuni karieri križali, vprašanje pa je, ali smo že na tam. Morda. V Kataloniji je bilo že zelo tesno, pa je bil Roglič uspešnejši. Ima veliko več izkušenj, a Ayuso je zagotovo izjemno odločen."

Egan Bernal je Giro dobil leta 2021, leta 2022 pa doživel hudo nesrečo na treningu v Kolumbiji, po kateri se še ni vrnil v najboljšo formo. Foto: Reuters

Kaj pa preostali?

"Zanimivo je, da Simona Yatesa sploh ne omenjamo kot resnega kandidata za zmago, pa je že dobil Grand Tour (Vuelto leta 2018, op. p.)," se je čudil Bruyneel. Stavnice pred Britanca postavljajo njegovega brata dvojčka Adama Yatesa, Kanadčana Dereka Geeja (Israel – Premier Tech), Španca Mikela Lando (Soudal Quick – Step), Avstralca Michaela Storerja (Tudor), Italijana Antonia Tiberija (Bahrain Victorious), Nizozemca Thymena Arensmana in Kolumbijca Egana Bernala (oba Ineos Grenadiers), Britanca Toma Pidcocka (Q35.6), Ekvadorca Richarda Carapaza (EF Education – EasyPost), Hindleyja ...

"Za Bernala vemo, po čem se vrača, in vprašanje je, ali se bo sploh še kdaj vrnil v pravo formo, Carapaz ni pokazal veliko v zadnjem času. Storer je bil v zadnjem času odličen, je pa vprašanje stopnjevanja forme, še pred dvema tednoma je zmagal na dirki po Alpah. Gee nima podpore ekipe, Arensman je po mojem mnenju človek za največ top 10, Tiberi je neznanka, Adam Yates je odličen kolesar, a še nikoli ni bil v položaju, da bi dirkal na zmago na Grand Touru," razmišlja Belgijec. "Pričakujem dvoboj Rogliča in Ayusa. Če ostaneta cela in zdrava, seveda. Kot morebitnega avtsajderja pa bi izpostavil Lando," je dodal.

