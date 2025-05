Slovenski kolesarski as Primož Roglič bo v petek še četrtič v karieri startal na Dirki po Italiji. Leta 2016 je bil tam prvič in šefe pri ekipi LottoNL–Jumbo osupnil z odlično vožnjo na čas. Leta 2019 je bil kot član Jumbo-Visme na rožnati pentlji že v ožjem krogu favoritov za končno zmago, a v nizozemskem moštvu niso bili dorasli izzivu, leta 2023, v svoji zadnji sezoni pri čebelah, pa je izjemni Zasavec kot prvi Slovenec le osvojil italijanski Grand Tour.

Primož Roglič ima z Girom posebno vez. Ta je bil njegov prvi Grand Tour v karieri profesionalnega kolesarja. Že leta 2016, ko je iz Adrie Mobil prestopil v nizozemski LottoNL–Jumbo, je dobil priložnost nastopiti na rožnati pentlji in že v prvi etapi je osupnil nove delodajalce. "Sploh nismo vedeli, da je sposoben tudi tega," so se čudili pred slabim desetletjem, ko je nekdanji smučarski skakalec tudi sebe presenetil z izjemno vožnjo na čas. Tri leta kasneje je na Giro prišel kot adut nizozemske ekipe in bil po tretjem mestu razočaran, a lekcije, ki so se jih naučili tako on kot ekipa, so bile odlična naložba za prihodnost. Leta 2023 je Roglič v tretjem poskusu končno osvojil rožnato pentljo, a ne zlahka. Sprehodimo se torej prek Rogličevih treh rožnatih pentelj.

Nepopisan list

Leta 2016 je nekdanji smučarski skakalec Primož Roglič resno zakorakal v svet profesionalnega kolesarstva, ko je iz novomeške Adrie Mobil prestopil v nizozemsko ekipo LottoNL–Jumbo. Ta je imela edina pogum sprejeti ponudbo Bogdana Finka in hitro ugotovila, da je v svoje vrste dobila kolesarski biser. A tedaj nihče ni vedel, kje so Rogličeve meje in kaj so njegove prednosti.

Maja je na Dirki po Italiji kot nepopisan list nastopil na svoji prvi tritedenski dirki. 99. Giro se je začel na Nizozemskem z desetkilometrskim posamičnim kronometrom v Apeldoornu. Rogliča nihče ni prišteval med favorite, zato je bil njegov izjemni nastop veliko presenečenje in odkritje Zasavčevega talenta. Zaostal je le za Nizozemcem Tomom Dumoulinom (Giant – Alpecin) – in to za vsega nekaj stotink.

Leta 2016 je prav na Giru dosegel svojo prvo etapno zmago na najvišji ravni svetovnega kolesarstva. Foto: Guliverimage

Čez dober teden dni je na 40-kilometrskem kronometru v Toskani pometel z vso konkurenco in dosegel svojo prvo zmago na najvišji ravni kolesarstva ter se svetu predstavil kot eden najboljših tekmovalcev v vožnji na čas. Dirko je končal na 58. mestu, glavni adut Jumba Steven Kruijswijk je bil četrti, rožnato pentljo pa je takrat osvojil italijanski as Vincenzo Nibali (Astana). So se pa tudi v nizozemski ekipi, ki je tedaj stavila večinoma na domače kolesarje, že začeli zavedati, da so v svoje vrste dobili asa, okoli katerega lahko gradijo svojo prihodnost.

Kapetan

Na 102. in svoj drugi Giro je leta 2019 Roglič prišel kot kapetan že veliko bolj mednarodne ekipe Jumbo-Visma. V dveh sezonah po svojem prvem nastopu na rožnati pentlji je zmagal na Dirkah po Algarveju, Baskiji, Romandiji, Sloveniji, leta 2017 kot prvi Slovenec dobil etapo na Touru, pa v Bergnu na Norveškem postal svetovni podprvak v vožnji na čas. Na Giro je tako prišel kot eden od favoritov za končno zmagoslavje.

Začelo se je odlično, dobil je uvodni osemkilometrski kronometer dirke v Bologni z znamenitim vzponom na San Luco. Za 19 sekund je premagal Britanca Simona Yatesa (Michelton – Scott), pa za 23 sekund Vincenza Nibalija (Bahrain Merida) in kot prvi Slovenec oblekel znamenito rožnato majico.

Leta 2019 je kot prvi Slovenec v zgodovini oblekel znamenito rožnato majico. Foto: Giro/LaPresse

Nadaljevanje je bilo žal manj odlično. Roglič je v rožnati majici kolesaril do šeste etape, v tej pa je na 35. kilometru padel, nato obtičal v glavnini, ki je dovolila uspešen pobeg manjše skupine, in Zasavec je v cilj prišel več kot sedem minut za zmagovalcem, Faustom Masnado (Androni Giocattoli-Sidermec). V skupnem seštevku je zdrsnil na 11. mesto.

Še veliko huje je bilo v 15. etapi, ko si je ekipa Jumbo-Visma privoščila blamažo. Roglič je imel v zaključku 232-kilometrske etape mehansko okvaro kolesa in ravno ko je potreboval kar se da hitro menjavo, so si njegovi šefi v spremljevalnem vozilu vzeli odmor za malo potrebo. Tajming ne bi mogel biti slabši. Rogla je dirko nadaljeval na kolesu moštvenega kolega Antwana Tolhoeka, ki pa je imel bolj napolnjene gume in zato slabši oprijem na cesti. Roglič je za nameček še veliko tvegal in poskušal ujeti glavne tekmece za skupno zmago, ki so izkoristili Zasavčeve težave in v ospredju močno pritisnili. Na spustu Colme di Sormana se je zgodilo neizbežno, Roglič je spet padel, v eni od serpentin skoraj poletel čez ogrado, a naposled potolčen in opraskan prišel v cilj, izgubil pa je še 40 sekund proti največjima tekmecema Richardu Carapazu (Movistar) in Nibaliju.

V zadnjem tednu dirke so ga pestile še zdravstvene težave (želodec), na zaključnem kronometru 102. Gira v Veroni pa je z desetim mestom naredil ravno še dovolj, da je v skupni razvrstitvi za osem sekund prehitel Mikela Lando (Movistar) in kot prvi Slovenec Grand Tour končal na stopničkah. Zmagal je Carapaz, drugi je bil Nibali. Tistega leta je Roglič nato prvič osvojil špansko Vuelto.

V tretje gre rado

106. Dirka po Italiji bo za vedno vpisana v slovensko kolesarsko zgodovino. Roglič je v svoji zadnji sezoni v dresu nizozemske ekipe Jumbo-Visma po treh zmagoslavjih na španski Vuelti v svojo imenitno zbirko zmag dodal še italijansko pentljo. A niti približno ni bilo preprosto.

Na dirki leta 2023 sta bila njegova glavna tekmeca močni Belgijec Remco Evenepoel (Soudal QuickStep) in prekaljeni Valižan Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). Slovenski as se je v prvih dveh tednih bolj ali manj držal na tretjem mestu v skupnem seštevku, tam je ostal tudi po odstopu Evenepoela zaradi zdravstvenih težav. Spet ni šlo brez padcev. V 11. etapi so se v ostrem zavoju na tleh znašli celo vsi trije takrat vodilni kolesarji dirke po Italiji, poleg Rogliča še Thomas in njegov moštveni kolega Tao Geoghegan Hart, ki si poškodoval kolk in odstopil.

Leta 2023 je v tretjem poskusu osvojil rožnato pentljo. Foto: Ana Kovač

Na predzadnjo etapo, nepozabni gorski kronometer s ciljem na Svetih Višarjah, je Roglič prišel s 26 sekundami zaostanka za Thomasom, nato pa je uprizoril zgodovinsko predstavo. Valižanu ni pomagala niti manjša drama, ko se je na najstrmejšem delu klanca z Rogličevega kolesa snela veriga, Slovenec je kot v transu grizel naporne kilometre in v cilj v znamenitem romarskem središču prišel 40 sekund pred Britancem ter povzročil eksplozijo navdušenja med tisočimi slovenskimi navijači.

V cilju je moral še počakati na prihod Thomasa, prepričan, da ga je sneta veriga stala končno zmago, a ko so mu pojasnili, da je vendarle šampion 106. rožnate pentlje, so ga oblile solze. Postal je prvi Slovenec z zmago na Giru.

108. Giro se bo začel 9. maja v Albaniji in končal 1. junija v Rimu.

