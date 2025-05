Uvodna etapa 108. Gira, ki se je prvič v zgodovini začel v Albaniji, je bila pretežka za šprinterje in prelahka za hribolazce. Praviloma bi morali favoriti za skupno zmago preživeti miren dan, a se je, kot še ničkolikokrat doslej, pokazalo, da so prav takšni dnevi lahko zanje sila nevarni.

A slovenski adut za zmago na rožnati pentlji Primož Roglič se je danes uspešno izognil vsem nevarnostim, povsem drugače kot dva njegova največja tekmeca, Španca Juan Ayuso in Mikel Landa. Mladi as moštva UAE Team Emirates - XRG je padel že 80 kilometrov pred ciljem in jo odnesel brez poškodb, veteran Landa pa jo je skupil pet kilometrov pred koncem etape, ko je na spustu s Surrela v enem od ovinkov zapeljal s ceste in se poškodoval. Odpeljali so ga v bolnišnico. V istem ovinki je padlo še nekaj kolesarjev, tudi Jay Vine (UAE Emirates), a so vsi prišli do cilja etape.

❤️‍🩹 We'll try to provide news about Mikel as soon as possible.



He has left the race, and we wish him the best of recoveries. #GirodItalia https://t.co/mryWRQLk3y pic.twitter.com/EbeKko8dVw — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2025

Roglič hvaležen ekipi

"Saj ni treba posebej poudarjati, to so spolzke ceste, ampak ekipa je naredila odlično delo, vedno smo bili tam, kjer je bilo treba biti," je v cilju v Tirani v izjavi za Planet TV svoje moštvene kolege pohvalil Roglič. "Fantje so bili ves čas dobri, na pravem položaju. Vesel sem. Gremo dalje," je še povedal 35-letni Kisovčan, ki na letošnjem Giru lovi svojo drugo zmago po letu 2023.

Še dragocen bidon za navijača Foto: Ana Kovač

Zanj in preostale favorite prvi resen preizkus prihaja že jutri, ko bo v glavnem mestu Albanije 13,7 kilometra dolg posamični kronometer. Takrat se bo že nakazalo, kdo je na letošnji rožnati pentlji v dobri formi. Roglič je danes zgolj ogrel noge, pravi: "Dobro smo se aktivirali na zadnjem klancu tega kroga, bomo videli, kako bo jutri."

Zmage se je danes veselil Danec Mads Pedersen (Lidl - Trek), ki je v ciljnem šprintu premagal Belgijca Wouta van Aerta (Visma | Lease a Bike). Tudi ta kolesarja utegneta biti jutri nevarna v vožnji na čas.

