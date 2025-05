Mads Pedersen je dobil prvo etapo na Giru, pred njo pa z ekipnim kolegom Jacopom Mosco sklenil stavo. Če zmaga, ga bo pobril. In ga je. No, na pol. Kako se je "frizer" Pedersen izkazal, poglejte v videoposnetku, ki ga je objavila ekipa Lidl-Trek.

Mads Pedersen je kot prvi na letošnjem Giru oblekel rožnato majico. Dobil je petkovo uvodno etapo od Drača do Tirane. Foto: Guliverimage "Z Madsom sva se odločila, da me, če zmaga na prvi etapi, pobrije. Na dirki se je izkazal, nocoj pa ne najbolj. A stava je stava," je po striženju oziroma britju svoje pričeske dejal Jacopo Mosca. "Saj ni slabo! Bravo, da si privolil, oprosti Elisa," pa je z nasmehom povedal Mads Pedersen in se tako opravičil Moscovi izbranki Elisi Longo Borghini.

V ekipi Lidl-Trek so izvršeno stavo komentirali z besedami: Stoodstotna predanost ekipi, stoodstotna predanost stavi." Mosca je ob objavi posnetka na družabnih omrežjih zapisal: "K sreči je Giro dovolj dolg, da mi bodo lasje spet zrasli. Vsaj malo."

Luckily @giroditalia is long enough to let grow my hair again (just a bit) 🤪 https://t.co/h1AgfXKJD4 — Jacopo Mosca (@SunJjak) May 10, 2025

"Kapo dol, ker je spoštoval stavo. Ampak prosim Jacopo, imej zdaj čepico ves čas na glavi," pa so se pošalili na družabnih omrežjih na uradnih profilih dirke po Italiji.