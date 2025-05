Naredi odločen korak naprej

"STAVI NASE" je slogan Kariernega sejma MojeDelo.com , ki prihaja v Maribor v torek, 13. maja, v Hotel City in bo vrata za vse obiskovalce odprl ob 10. uri. Vse do 18. ure bodo na iskalce zaposlitve čakali ugledni delodajalci.

Foto: Žan Beti / MojeDelo.com

"Trg dela prežema negotovost. Trgovinska vojna prinaša gospodarske izzive, s tem pa nemiren trg dela," je povedala Andreja Šobar, vodja marketinga na MojeDelo.com, "zato je čas za iskanje dela ali nove kariere najboljši prav zdaj!"

Razstavljalci z odprtimi rokami

Med delodajalci, ki se bodo predstavili na Kariernem sejmu MojeDelo.com, so številna ugledna slovenska podjetja, med njimi tudi aktualni najuglednejši delodajalec Lek, d.d., ki v prihodnjih dveh letih načrtuje kar 500 novih zaposlitev v Lendavi in Ljubljani. "Upravljanje talentov je ena izmed naših prednosti, saj želimo zadržati najboljše posameznike ter biti prva izbira za najbolj obetavne in nadarjene nove talente," je poudaril Gregor Hutar, direktor kadrov v Leku in član vodstvenega tima Sandoza Slovenija.

Uporabna znanja in potrdila

Na Kariernem sejmu MojeDelo.com lahko pridobite karierne nasvete, uspešne delodajalce osebno spoznate, pridobite potrdila o določenih uporabnih znanjih, kot so Excel, PowerPoint, JavaScript, HTML in podobno, dobite profesionalno fotografijo in sodelujete v bogati nagradni igri.

Foto: Žan Beti / MojeDelo.com

Legenda mariborskega nogometa

Med predavanji gre omeniti Moje prvo delo, namenjeno tistim, ki šele prihajajo na trg dela, med predavatelji pa Marka Verdeva, strokovnjakinjo za osebnostno rast, partnerske odnose in vodjo Svetovalnice Melito Kuhar in zvezdo mariborskega nogometa Marcosa Tavaresa, ki bo razkril, kaj pomeni ekipa.

Prvi koraki na trg dela naj bodo premišljeni in samozavestni

Mladi, ki se podajajo na trg dela, bodo na sejmu prejeli praktične napotke za uspešen začetek poklicne poti. Spoznali bodo delovanje trga dela, možnosti zaposlovanja in potrebne korake za iskanje ustrezne zaposlitve. Posebna pozornost bo namenjena prepoznavanju lastnih znanj in veščin ter pripravi na zaposlitvene razgovore.

Foto: Žan Beti / MojeDelo.com

"Pomembno je, da mladi trg dela razumejo – kako delujejo delodajalci, kako nastajajo delovna mesta in katere kompetence so v ospredju. Ko usvojijo te informacije, jih lahko uporabijo sebi v prid. Naš cilj je, da samozavestno in premišljeno vstopijo v svet zaposlovanja ter si izberejo priložnost, ki jim bo dolgoročno omogočila osebni in strokovni razvoj," poudarja Gorazd Prah, ki bo predaval mladim.

Vsem mladim je na voljo tudi nagradna igra s privlačnimi nagradami. Na sejmu bo forum mladih, kjer bomo mladim predstavili znano vplivnico, ki bo delila svojo zgodbo o uspehu, kako zgraditi svojo blagovno znamko ter kakšne so pasti in zmage tovrstne karierne poti.

Naročnik oglasnega sporočila je STYRIA DIGITAL MARKETPLACES, D.O.O.