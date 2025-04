Policaj – narkoboss iz Zadra: prodajal drogo in kupoval nepremičnine

Vsak teden naj bi policist iz Zadra s prodajo prepovedanih substanc zaslužil vsaj štiri tisoč evrov, poroča HRT.

Kot je razkrila preiskava hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok), policist ne samo, da je sam prodajal in skladiščil kokain in heroin, temveč je vodil tudi večjo organizirano skupino ljudi, ki so zanj distribuirali prepovedane substance v Zadru in okolici.

Samo v letu 2024 naj bi policist s postranskimi posli zaslužil več kot 200 tisoč evrov. Denar sta skupaj z ženo namenila za nakupe nepremičnin.