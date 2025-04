Ta hrvaška riviera je postala prestolnica droge, ki je dražja od kokaina

Makarska riviera je postala Meka proizvodnje in prodaje metamfetamina na Hrvaškem. V senci glamuroznega turizma se odvija paralelni svet, v katerem srednješolci preprodajajo in uživajo drogo. Policija pozna vse podrobnosti, vendar trdi, da je nemočna.

Oseba z izkušnjami lahko metamfetamin "skuha" v 24 urah. Rezultat dela enega dne je od 100 do 500 gramov droge, ki je na Hrvaškem dražja od kokaina. "Laboratoriji za metamfetamin so se prvič pojavili pred 15 leti v Makarski," je za Jutarnji list dogajanje komentiral psihiater in zdravnik Željko Ključević. Nato je sledilo obdobje zatišja, a so nove generacije "kemikov" ponovno oživile trg.

Da je danes epidemija metamfetamina ogromen problem na Makarski rivieri – vse od Brela do Gradca – priznavajo vsi. Tudi policija, ki pa je po pisanju Jutarnjega lista nemočna. Drogo prodajajo le mladoletni srednješolci, ki jih policija ne sme pridržati.

Hrvaški mediji o dogajanju pišejo že leta, vendar oblasti nimajo rešitev, turistov pa "zombiji" (ameriški izraz za osebe pod vplivom metamfetamina), ki blodijo po plažah in ulicah dalmatinskih mest, očitno ne motijo.