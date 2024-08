Dobrodelna organizacija nevede razdelila bombone z metamfetaminom

Skoraj 400 ljudi je prejelo paket hrane, v katerem so bomboni, ki vsebujejo metamfetamin, so sporočili iz novozelandske dobrodelne organizacije Auckland City Mission in ob tem vse prejemnike paketov pomoči v Aucklandu pozvali, naj jih ne uživajo. "Nismo vedeli, da so bomboni, ki smo jih razdelili, vsebovali metamfetamin," je za BBC povedal tiskovni predstavnik dobrodelne organizacije.

Eden od prejemnikov jih je namreč opozoril, da imajo ananasovi bomboni čuden okus, nato se je izkazalo, da en bombon vsebuje kar tri grame metamfetamina. Takšna doza je lahko smrtno nevarna, saj je količina več kot 300-krat višja od običajnega odmerka. Takšen bonbon iz metanfietamina naj bi imel tržno vrednost okoli 608 ameriških dolarjev oziroma 551 evrov.

Zaradi nevarnih bombonov k zdravniku

Za zdaj so zabeležili osem primerov, ko so prejemniki paketov hrane zaužili bombone, ki vsebujejo drogo. Zaradi neprijetnega okusa so jih kaj hitro izpljunili. Najmanj tri osebe, vključno z otrokom, so po zaužitju poiskale zdravniško pomoč, nihče pa ni potreboval bolnišnične oskrbe.

Vodja dobrodelne organizacije Helen Robinson je dejala, da so bombone pokusili tudi nekateri zaposleni, ki so se po okušanju počutili omamljeno. Skrb vzbujajoče je tudi dejstvo, da so med prejemniki pomoči nekdanji odvisniki od drog.

Neprofitna organizacija je bombone prejela od anonimnega donatorja. Bomboni so bili pakirani v embalaži malezijske blagovne znamke Rinda, kjer pravijo, da so njihove izdelke očitno zlorabili. Policijska preiskava je v teku, poroča BBC.