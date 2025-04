Na Hrvaškem so bile lani neto plače v javnem sektorju približno enake kot v Sloveniji. Medtem so povprečne neto plače v slovenskem gospodarstvu višje za 15,8 odstotka, bruto plače za okoli 30 odstotkov, je pokazala raziskava Ekonomskega inštituta Zagreb.

Bruto domači proizvod na prebivalca je v Sloveniji lani znašal 31.500 evrov, na Hrvaškem pa 21.700 evrov. V Sloveniji je bil višji za 45 odstotkov. Povprečna bruto plača v Sloveniji je znašala 2.395 evrov ali 31,5 odstotka več kot na Hrvaškem, je izpostavil avtor raziskave in sodelavec inštituta Danijel Nestić.

Pri neto plačah je bila razlika manj izrazita, kar kaže na večje davčne obremenitve plač v Sloveniji. Povprečna neto plača v Sloveniji je bila v zadnjem lanskem četrtletju za 21,7 odstotka višja kot na Hrvaškem. Znašala je 1.650 evrov.

V zasebnem sektorju so bile razlike v tem obdobju še večje, in sicer zlasti v predelovalni industriji, kjer so slovenski delavci prejemali 38,2 odstotka višjo neto plačo kot hrvaški, ter v maloprodaji, kjer je bila razlika 27,5 odstotka v korist slovenskih zaposlenih.

Drugače je v javnem sektorju, kjer med plačami ni večjih razlik. Povprečna mesečna neto plača v javni upravi in obrambi je bila v Sloveniji za 6,9 odstotka višja kot na Hrvaškem. V izobraževanju so bile povprečne neto plače skoraj enake, v zdravstvu in socialnem varstvu pa so bile plače na Hrvaškem celo za približno tri odstotke višje kot v Sloveniji.

Skupni izdatki države za plače zaposlenih po reformi plačnega sistema, ki so jo izvedli lani, znašajo 13,2 odstotka bruto domačega proizvoda, kar je drugi najvišji izdatek v EU. Višji delež ima le Danska.