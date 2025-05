Pogrešan je 66-letnik iz Pristave

Policisti iščejo pogrešanega 66-letnega Živorada Gajića iz Pristave. Nazadnje so ga tam videli v petek okoli 9. ure. Visok je približno 185 centimetrov, srednje postave, ima sivo rjave kratke lase in brke. Oblečen je bil v črno bundo, črne hlače in črno šilt kapo, so sporočili s Policijske uprave Maribor.