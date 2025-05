Požar v bližini Barcelone povzročil strupen oblak klora #foto #video

Katalonske oblasti so okoli 160 tisoč prebivalcev španskega obalnega mesta Vilanova i la Geltru in okolice danes pozvale, naj ostanejo doma, potem ko je požar v industrijski coni povzročil strupen oblak klora, ki se je razširil po širšem območju.

Požar v skladišču čistil za bazene je izbruhnil ob 2.20 zjutraj v mestu Vilanova i la Geltru, 48 kilometrov južno od Barcelone. Nad območjem je nastal ogromen oblak klorovega dima.

#vilanova i la geltru nuvol tòxic per incendi 70 tones de clor @Mes_324 @LaVanguardia pic.twitter.com/V3vG0wV11m — The Sailor Trader (@xaviervila75) May 10, 2025

"Če ste na prizadetem območju, ne zapuščajte doma ali delovnega mesta," je na družbenem omrežju X sporočila služba civilne zaščite.

Gasilci so na omrežju X sporočili, da so za obvladovanje požara na prizorišče napotili veliko število enot ter da pozorno spremljajo strupenost oblaka klora.

Foto: Reuters

V požaru ni bil nihče poškodovan, so sporočile katalonske reševalne službe, prebivalci petih mest pa so na mobilne telefone prejeli sporočilo, v katerem so jim svetovali, naj ostanejo doma.

"Klor je težko vnetljiv, a ko se enkrat vname, ga je zelo težko pogasiti," je za lokalno radijsko postajo povedal lastnik industrijskega obrata Jorge Vinuales Alonso. Med možnimi vzroki požara je omenil litijeve baterije.

Železniški promet je bil ustavljen, ceste zaprte, dogodki pa odpovedani.

Tiskovni predstavnik civilne zaščite Joan Ramon Cabello je za špansko televizijo povedal, da je požar pod nadzorom.