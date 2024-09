V domačem gradbeništvu največja prodaja tujim lastnikom letos

Skupino Leube vodi Heimo Berger in zaposluje 550 ljudi v Avstriji, Nemčiji in na Češkem. Njeni skupni prihodki so lani znašali 185 milijonov evrov. Družba Marolt Beton je lani ob 13 milijonih evrov prihodkov ustvarila 1,2 milijona evrov dobička.

Koliko so Avstrijci plačali za nakup betonarne Marolt Beton, uradno ni znano. Avstrijci namreč v sporočilu, ki so ga objavili včeraj, niso navajali cene prevzema, prav tako se glede prodaje ni oglasil Marolt. Kot navaja Necenzurirano, je posel vreden dobrih 20 milijonov evrov, Avstrijci pa so za ta denar dobili kamnolom pri Vrhniki in šest betonarn v Črnučah, Grosupljem, Logatcu, Kočevju, Ilirski Bistrici in Podskrajniku.

Imajo tudi že novega direktorja

Družba Marolt Beton je po poročanju portala Necenzurirano.si že dobila tudi novega direktorja, Tadeja Lamuta, dosedanjega vodjo proizvodnje novomeškega CGP.

Marolt tako uradno ostaja lastnik le še treh betonarn – tistih, ki jih je leta 2019 kupil od ljubljanskega kralja betona Roka Furlana. To so betonarne v industrijski coni Šiška, Stanežičah in na Jesenicah, ki so bile nekoč v lasti podjetja Projekt Beton. To je imelo lani pet milijonov evrov prihodkov in 62 tisoč evrov dobička. Konec avgusta ga je Marolt prenesel iz skupine, ki jo je takoj zatem prodal Avstrijcem, in preimenoval v M Estate.