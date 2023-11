Luka Dončić novi sosed Dina Merlina v luksuznem kompleksu?

V sredini oktobra so slovesno odprli luksuzni stanovanjski kompleks Palais Schellenburg, ki je zrasel na območju nekdanjega Kolizeja v Ljubljani. V dveh objektih je skupno 125 stanovanj in penthousov, cene segajo do 4,2 milijona evrov. Doslej so jih prodali dve tretjini.

Palača Schellenburg Foto: Bojan Puhek

Kompleks sestavljata dve zgradbi: vila s petnajstimi stanovanji ter palača s 110 stanovanji in poslovnimi prostori.

Po zanesljivih informacijah revije Lady je eno izmed nadstandardnih stanovanj oziroma penthouse kupil tudi slovenski košarkar in zvezdnik ekipe Dallas Mavericks Luka Dončić. Koliko je odštel za stanovanje, ni znano. Otvoritve luksuznega kompleksa se je med drugim udeležil tudi njegov oče Saša Dončić.

Poleg košarkarske zvezde Luke Dončića pa naj bi stanovanje v Schellenburgu kupil tudi bosanski glasbenik Dino Merlin.

Kupec enega izmed stanovanj v Schellenburgu naj bi bil tudi Dino Merlin. Foto: Mediaspeed

Investitor Jože Anderlič je ob otvoritvi projekta povedal, da je zadovoljen, da je projekt po skoraj 20 letih končan.

"Zgradbo Kolizeja sem kupil 11. septembra 2003, minili sta torej dve desetletji. Ob nakupu sem vedel, zakaj ga kupujem," je v intervjuju za Siol.net dejal snovalec in investitor projekta Jože Anderlič, za katerega je Schellenburg življenjski projekt.

