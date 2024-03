Tako je tudi amorfna gmota financirala gradnjo Schellenburga

"Ena izmed finančnih naložb Nepremičninskega sklada v letu 2021 je bil tudi nakup obveznic z oznako TVL2, izdajatelja Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o., in sicer v skupni vrednosti 700 tisoč evrov oziroma sedem lotov," so na vprašanje Siol.net, zakaj so se odločili za poslovno sodelovanje z investitorjem v kompleksu Schellenburg, odgovorili iz Nepremičninskega sklada PIZ.

"Razen citirane investicije v obveznice, drugega poslovnega sodelovanja med Nepremičninskim skladom in družbo Tivoli, Razvoj rezidenc, d.o.o., ni," so še pojasnili pri skladu.

Nepremičninski sklad PIZ: Sto milijonov evrov kapitala za ...? "Vse od ustanovitve dalje je osnovni namen nepremičninskega sklada zagotavljanje in oddajanje stanovanj za upokojence ter druge starejše osebe, kar je poslanstvo, ki ga jemljemo zelo resno in se mu posvečamo z vso skrbnostjo ter odgovornostjo." To je zapisano v brošuri Nepremičninskega sklada PIZ, ki upravlja sto milijonov evrov kapitala. Sklad bdi nad 3.578 nepremičninami v 116 krajih po Sloveniji. Med nepremičninami tako najdemo: 2.754 namenskih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše,

469 oskrbovanih najemnih stanovanj za upokojence in druge starejše,

48 prostorov, ki jih uporabljajo društva upokojencev,

3 poslovne prostore,

1 enoto doma starejših ter

303 parkirne prostore in garaže. V Nepremičninskem skladu je 22 zaposlenih. Vodita ga Andreas Kos in Andrej Hudoklin. Nadzorniki sklada so: Marijan Papež , predsednik (ter generalni direktor ZPIZ),

, predsednik (ter generalni direktor ZPIZ), Damjan Mašera , namestnik predsednika (nekdanji delovni inšpektor ter vodja sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti),

, namestnik predsednika (nekdanji delovni inšpektor ter vodja sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), Tadeja Hren , članica,

, članica, Zdravko Malnar , član (predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije), in

, član (predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije), in Gašper Skalar, član.

Investitor ima do konca meseca čas, da poplača dolgove

Pri Nepremičninskem skladu trdijo, da so dobili izplačane vse obresti, ki so zapadle. Del obresti, ki še niso zapadle (in za leto 2024 znašajo 11 odstotkov), pa mora investitor izplačati do zapadlosti obveznice. Oziroma do 31. marca 2024.

Glede na prvo ponudbo bi moralo podjetje Razvoj rezidenc lastnike obveznic poplačati do konca lanskega leta, vendar jim je uspelo doseči dogovor. "Obveznica TLV2 zapade v izplačilo 31. marca 2024, saj je bila njena veljavnost podaljšana za tri mesece. Ob zapadlosti bo vrnjena tudi preostala glavnica (del glavnice je bil povrnjen že pred koncem leta 2023, del pa v letu 2024) ter izplačane preostale obresti," pravijo pri Nepremičninskem skladu.

S spletnih strani vlade: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ZPIZ izplačuje pokojnine, invalidske pokojnine in druge transferje za zagotavljanje socialne varnosti vseh upravičencev. Zavod mora plačevati tudi zdravstveno zavarovanje vseh upokojencev. Prihodke zavoda predstavljajo predvsem prispevki za socialno varnost, velik del pa tudi transfer iz državnega proračuna, saj zbrani prispevki za socialno varnost ne zadostujejo za izplačilo pokojnin.

Zakaj je Nepremičninski sklad kupil obveznice Schellenburga?

"Del svojih prihodkov ustvarjamo z vlaganjem v finančne naložbe," so nam pojasnili na Nepremičninskem skladu. Po besedah predstavnikov sklada to v praksi pomeni razpršena vlaganja v različne vrste finančnih naložb, ki jih določa in ureja naložbena politika upravljanja finančnih naložb podjetja, pri čemer se upoštevajo osnovna načela varnosti, likvidnosti, razpršenosti ter donosnosti.

"Nepremičninski sklad razen kot investitor v finančne naložbe (na primer obveznice, komercialne zapise) ne nastopa kot posojilodajalec do nobene družbe in družbam ne posoja denarja za izvedbo posamičnih projektov. Nepremičninski sklad tudi ni sklenil nobene posojilne pogodbe z nobeno družbo," so še zapisali pri skladu.