Prvi mož skokov: Moramo najti odgovor, zakaj se je to zgodilo v Planici

Dober teden je od konca sezone smučarskih skokov in veličastnega slovesa Petra Prevca v Planici. Direktor karavane Sandro Pertile je v pogovoru za skijumping.pl spregovoril o tem, kaj se je čez zimo dogajalo in na kaj bodo v prihodnje bolj pozorni.

"Bila je še ena dolga in intenzivna sezona. Novembra smo kot običajno začeli v Ruki, prepotovali Evropo, ZDA in Japonsko ter zaključili z odličnim finalom v Planici. Mislim, da je bila to uspešna sezona. Izvedli smo vsa tekmovanja, ki smo jih načrtovali v našem koledarju, brez potrebe po dokončni odpovedi tekmovanja. Vsak konec tedna smo imeli fantastično tekmovanje z zanimivimi dogodki," je za skijumping.pl dejal Sandro Pertile.

Peter Prevc ga je s slovesom presenetil. Foto: Anže Malovrh/STA

Najbolj presenetljiv dogodek pretekle zime je bilo v njegovih očeh slovo Petra Prevca slovenskega šampiona: "Lani se je na svetovnem prvenstvu v Planici hudo poškodoval, poleti pa je počasi okreval. Pozimi je ves čas skakal na zelo visoki ravni. Njegova odločitev je bila zame presenečenje. Peter je bil velik ambasador našega športa."

Padci v Planici: Verjetno je šlo za kombinacijo različnih dejavnikov

Nato se je dotaknil pozitivnih in negativnih plati pretekle sezone. Pri slednjih se je dotaknil številnih padcev in posledično poškodb v Planici: "Najbolj pozitivno je dejstvo, da smo ob vremensko zelo zahtevni zimski sezoni izpolnili celoten načrtovan koledar. Veter in visoke temperature so pogosta tema že od sredine januarja. To je bil za nas dodaten izziv. Zato sem vesel, da nam je skupaj z organizatorji, žirijo in ekipami uspelo izpeljati sezono. Negativna plat so padci in poškodbe, ki so se zgodili zadnji konec tedna v Planici. Preveč jih je bilo. Moramo najti odgovor, zakaj se je to zgodilo. Verjetno je šlo za kombinacijo različnih dejavnikov. Hitrost, utrujenost tekmovalcev, priprava doskočišča v ekstremnih razmerah, izguba koncentracije skakalcev. To je mešanica, ki je povzročila največ padcev čez vikend. Delati motamo za to, da jih preprečimo."

Anže Lanišek je bil med tistimi, ki je padel v Planici, a na srečo ni prišlo do vnovične poškodbe kolena, zaradi katere je manjkal del pretekle sezone. Foto: www.alesfevzer.com

Zaradi visokih temperatur je bilo jasno, da v Planici niso mogli pripraviti takšnega doskočišča, kot bi ga ob vremenu, normalnem za ta čas. Z ratrakom denimo sploh niso smeli na hrbtišče in doskočišče Letalnice bratov Gorišek, saj je bila teža prevelika. Tako je bilo vse na planiških delavcih, da so s smučkami uspešno pripravili velikanko v dolini pod Poncami in je njihova veliko zaslugo, da so bile tekme izpeljane in smo lahko v nedeljo spremljali izredno dolge polete.

Italijan se je nato dotaknil največjega presenečenja: "Najprej bi rad povedal, da smo imeli skupaj 13 zmagovalcev iz pet držav. Na stopničkah je stalo 21 skakalcev iz sedem držav. To kaže na konkurenčnost številnih narodov. Največje presenečenje? Po mojem mnenju je to zmaga Piusa Paschkeja v Engelbergu in odličen zaključek sezone Noriakija Kasaija."

Pogovori in morebitni dogovori o povečavi letalnic že aprila

Če se je sezona za skakalce končala in so na zasluženem počitku, pa bodo skakalni strokovnjaki v aprilu razglabljali o morebitnih novosti za prihodnjo sezono – tako pri opremi kakor tudi skakalnicah. Govori se, da bi lahko že letos prižgali zeleno luč za povečavo letalnic, kar bi iz planiškega zornega kota najverjetneje pomenilo, da bi lahko že od leta 2026 leteli dlje. Iz stališča slovenskega tabora, kot je februarja Jelko Gros pojasnil za Sportal, ne bi bilo smotrno, da bi šli v povečavo na vrat na nos, medtem ko bi lahko imeli na Norveškem z Vikersundom pri prenovi prednost: "Govori se, da bi lahko letalnico v Planici povečali – pet metrov višinske razlike. Če bo to sprejeto, je v našem interesu, da bi se naredil dveletni moratorij, kajti tega ne smeš delati brez gradbenega dovoljenja, pridobiti moraš vse potrebne papirje, narediti projekt …"

Jelko Gros upa, da bo prišlo do dveletnega moratorija, če bodo na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) že letos prižgali zeleno luč za povečavo letalnic. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V primeru nadgradnje letalnic lahko pričakujemo, da bodo v skakalci leteli od 10 do 15 metrov dlje, kot je to mogoče zdaj, kar pomeni, da bi se zelo približali daljavi 270 metrov, o kateri je že konstruktor letalnice v Planici Janez Gorišek govoril pred več kot desetimi leti.

Finančna konstrukcija za povečanje letalnice in izdelavo osvetljave bi po Grosovem mnenju znašala približno milijon evrov in pol. In dobrodošlo je, da so že leta 2013 ob prenovi Letalnice bratov Gorišek predvidevali, da je mogoče narediti še eno povečavo, tako da ne bi nastali izdatnejši stroški.