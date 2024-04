V pretekli sezoni je bila ena od sprememb zmanjšanje kvot za posamezne reprezentance. S tem so želeli odgovorni v smučarskih skokih narediti korak v smeri, da bi razširili konkurenco. Dejstvo je, da je ozek krog vodilnih nacij, ki imajo svoje predstavnike na najvišjih mestih.

"Rad bi delil nekaj številk. Eden od naših izzivov je, da od 92 do 93 odstotkov točk svetovnega pokala osvoji samo šest držav. V našem športu prevladuje šest najboljših ekip in moramo biti bolj odprti za več nacij. Zmanjšanje štartnih kvot v zadnji sezoni je povzročilo zmanjšanje skupnega števila točk, ki so jih zbrale vodilne države, do 90 odstotkov. Najbolj so svoje dosežke izboljšale Švica, Italija, Finska in ZDA. Naredili so korak naprej, da bi se približali veliki šesterici. Enemu izmed njunih tekmovalcev je posamično uspelo celo stati na stopničkah – Gregorju Deschwandnu v Klingenthalu in Willingenu. To je majhen, a pomemben znak," je za skijumping.pl dejal Sandro Pertile.

"Imamo zamisel o novem formatu tekmovanja"

"Ne smemo pozabiti, da se nam je žal zmanjšala kvota za zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini leta 2026 – s 65 na 50 tekmovalcev. Je pa viden napredek. Seveda se zavedam, da nekatere reprezentance z zmanjšanjem niso zadovoljne. Vendar se moramo osredotočiti na mednarodno razsežnost naše discipline," je še dejal o tej temi.

Peter Prevc novih sprememb ne bo več občutil, saj je letos v Planici končal bogato športno pot. Foto: Guliverimage

V pretekli sezoni smo lahko videli tekme parov, ki so prinesle dodatno draž, hkrati pa omogočile nacijam, ki nimajo toliko kakovostnih skakalcev in skakalk, da so lahko na tovrstnih ekipnih tekmah nastopile in se potegovale za vidnejšo uvrstitev. Na vprašanje, ali se lahko v bodoče pričakuje kakšen nov tekmovalni format, je Pertile dal vedeti: "Verjamemo, da lahko nadaljujemo z inovacijami v našem športu. Imamo zamisel o novem formatu tekmovanja, vendar pred OI 2026 ne bi pričakoval sprememb."

Spremembe pa bi se lahko v bodoče zgodile tudi na samih prizoriščih, vendar je tudi tu nekaj neznank in negotovosti: "Kitajska je zagotovo potencialno mesto za organizacijo svetovnega prvenstva. Najprej pa moramo imeti kitajske predstavnike, ki se redno udeležujejo tekmovanj tega ranga. Rusija je zaradi trenutne situacije še vedno v negotovosti. Tekmovalni koledar je trenutno soliden in v njem imamo veliko zanimivih mest."