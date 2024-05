"Očitno so vsi začutili, da je treba narediti spremembo"

Najboljša skakalka zadnje zime Nika Prevc domovanja, ki bi kristalni globus obvaroval pred prahom, še ni našla, tako da lovorika varno počiva v škatli, nič več pa ne počiva najstnica. Ne le, da se že več tednov pripravlja na novo sezono, te dni je pogosto zakopana v šolske učbenike. Razlog: matura.

"Kakšnega oddiha še ni bilo, ker sem se morala zapoditi v šolske zveze zaradi mature. Kar se je dogajalo v lanski sezoni, je že za menoj, saj se je že začela nova. Zdaj imamo novega trenerja, s katerim sem sodelovala že prej, ko je bil Jurij pomočnik mojega trenerja v mladinski reprezentanci, Staneta Baloha. Zdi se mi dobro, da moje lastnosti pozna že od prej," je na druženju z novinarji dejala 19-letnica, ki je z rojakinjami proti novemu tekmovalnemu štabu zakorakala z dodobra spremenjenim trenerskim štabom.

Nika Prevc ima te dni natrpan urnik, na katerem je tudi zrelostni preizkus. Foto: www.alesfevzer.com

Slutila spremembo, razume Zupančičevo odločitev

"Dogajale so se stvari, ki si jih Zoran ni zaslužil." Foto: www.alesfevzer.com Glavnega trenerja Zorana Zupančiča je zamenjal Jurij Tepeš, njegov pomočnik je Andraž Pograjc, za kondicijo je zadolžen Jan Jamnik, Gaber Arh pa ostaja na mestu fizioterapevta in serviserja.

Prevčeva pravi, da je spremembe slutila, a da je bila kljub temu presenečena. "Zadnji tekmovalni vikend sem slutila, da se bo zgodila ena večja sprememba, ampak sem potem na vse skupaj malo pozabila, tako da me je kar presenetilo. Bom rekla, da so se dogajale stvari, ki si jih Zoran ni zaslužil. Popolnoma razumem njegovo odločitev."

O branjenju rumene majice in rezultatskih pritiskih ne razmišlja. "Ne čutim bremena branjenja rumene majice, smo šele na začetku sezone, tako da se ne ubadam s tem. Trenutno za sezono nimam ciljev, saj želim najprej dobro oddelati vse treninge."

"Zdaj dela tudi kakšna druga mišica, kot je prej," pravi Ema Klinec. Foto: www.alesfevzer.com

Dela še kakšna druga mišica

Treningi so drugačni, kot so jih bile skakalke vajene v preteklosti, pravi Ema Klinec: "Čutiti je, da si Jurij želi, zelo je motiviran. Tudi Jan Jamnik je super, vpeljal je nekaj novih vaj, ki so meni, ki sem že toliko časa v tem, kar izziv. Zdaj dela tudi kakšna druga mišica, kot je prej."

Kako je 25-letnica sprejela spremembe po sezoni? "To je bil dogovor Smučarske zveze in Zorana. Očitno so vsi začutili, da je treba narediti spremembo. Neka energija, svežina bo zagotovo, je pa res, da težko komentiramo, v katero smer bo šlo. Za zdaj je vtis dober in veselim se nadaljnjega dela. Sama v novi sezoni želim sebe, svoje telo imeti čim višje, potem pa bomo videli, kam to pelje."

Skakalke bodo zimsko sezono odprle v drugem delu novembra v Lillehammerju. Foto: Guliverimage

O tekmah poletne sezone se bo odločala sproti

Še pred novembrskim začetkom zimske sezone v Lillehammerju skakalke čaka poletni grand prix. Klinčeva je v preteklosti nekatere poletne tekme izpuščala. Kakšen je načrt za letos? "Cilj je, da pridem v zimo pripravljena, z dobro opremo, dobro formo. Sproti bom videla, kako se bom poleti počutila, kako bo pri testiranju opreme. Seveda si želim tekmovati, a če bom čutila, da potrebujem trening, bom šla raje kot na tekmo na trening."

Poletni grand prix se bo začel s tekmami v Courchevelu v drugem tednu avgusta.