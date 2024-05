Med spremembami, ki bodo v veljavo vstopile v novi sezoni smučarskih skokov, je tudi uvedba dodatne kvote, ki jo pribori nosilec odličja z zadnjega mladinskega svetovnega prvenstva. Na zadnjem mladinskem prvenstvu v Planici so bili na odru za zmagovalce Avstrijec Stephan Embacher, Američan Erik Belshaw in Nemec Adrian Tittel. Sprememba bo tudi pri točkovanju o doskoku.

Na srečanjih komiteja za smučarske skoke v Portorožu so prejšnji teden razpravljali o spremembah in začrtali smernice za prihodnjo sezono, ki jih bodo potrjevali na junijskem zasedanju predsedstva Fis v Reykjaviku.

Ena od sprememb se nanaša na število kvot, ki so jih lani s šest znižali na pet, države pa so si dodatno kvoto lahko izborile prek celinskega pokala. Zdaj si jo bodo lahko še drugače. Pri tem bo večjo pomembnost dobilo mladinsko svetovno prvenstvo v smučarskih skokih, poroča skijumping.pl.

Dodatna kvota za dobitnike odličij z mladinskih svetovnih prvenstev

Vodilni namreč uvajajo dodatno kvoto za nosilce medalj individualnih tekem zadnjega mladinskega svetovnega prvenstva. Pri tem bo veljalo, da lahko vsaka država prejme največ eno dodatno mesto. Če bo med prejemniki odličij več skakalcev iz ene države, se privilegij dodatne kvote za tekme svetovnega pokala ne bo prenesel na skakalce, ki so tekmo končali pod zmagovalnim odrom.

Po zaslugi Erika Belshawa bodo Američani v naslednjo sezono lahko skočili s petimi tekmovalci. Foto: Guliverimage

Povečana kvota bo veljala od prvega novega termina po svetovnem prvenstvu in bo trajala do zadnjega tedna pred naslednjim mladinskim prvenstvom. Kvota ne bo dodeljena neposredno dobitniku kolajne, ampak bo reprezentanca imela priložnost, da namesto skakalca, ki je priboril dodatno kvoto, v svetovni pokal doda drugega tekmovalca, ki ne sme biti starejši od 20 let.

Avstrijci, Američani in Nemci iz Planice z dodatno kvoto

V pretekli sezoni so na stopničkah mladinskega svetovnega prvenstva v Planici stali Stephan Embacher, Erik Belshaw in Adrian Tittel, zato bodo lahko reprezentance Avstrije, ZDA in Nemčije v skladu z novimi predpisi na poletni veliki nagradi in tekmah svetovnega pokala do vključno konca tekmovanja v Lake Placidu 9. februarja prihodnje leto imele dodatnega skakalca. Avstrijci in Nemci bodo tako lahko imeli sedem skakalcev, Američani pa pet.

Sandro Pertile Foto: Guliverimage

"Lansko zmanjšanje kvot je imelo ob pozitivnih tudi negativno stran. Vodilne reprezentance si niso mogle privoščiti, da bi v tekmovanje prijavile mlade, nadarjene skakalce. S tem smo zaprli vrata tem mladim športnikom, mladincem, za pridobivanje izkušenj na najvišji mednarodni ravni. Spomladi smo tako predlagali uvedbo dodatnih startnih kvot za podporo mladincem. Te kvote bodo prilagodljive. Povezane bodo s tekmovalcem, ki jo je osvojil, zveza pa bo lahko namesto njega dodala drugega skakalca, če bo le mladinec," je za skijumping.pl spremembo pojasnil direktor tekmovanj za svetovni pokal Sandro Pertile.