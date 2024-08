Poljski veteran smučarskih skokov bo namesto na trening zavil v bolnišnico, kjer ga čaka operacija kolena. "Piotr Zyla mora na operacijo kolena. Gre za posledico stare poškodbe, kar je začutil med treningom pred tednom in pol. Posvetovali smo se s specialisti, magnetna resonanca je potrdila, da gre za staro poškodbo meniskusa. Piotr bo prestal artroskopijo, s katero mu bodo odstranili majhen delček meniskusa," je v izjavi za uradno spletno stran Poljske smučarske zveze dejal glavni trener Thomas Thurnbichler.

Avstrijec na trenerskem štabu poljske reprezentance je prepričan, da se bo 37-letnik hitro in uspešno vrnil v trenažni proces. "V vsem skupaj vidim tudi nekaj pozitivnega. Zadnji dve leti je moral biti Piotrek pri določenih vajah na treningih nekoliko previden. Pogosto je namreč čutil bolečino v kolenu, kar je vplivalo na trening. Upam, da smo končno našli izvor težav. Dozdajšnje priprave je dobro opravil, je v zelo dobri fizični in psihični formi. Rehabilitacija je v podobnih primerih res kratka, trajala naj bi do šest tednov. Vse smo načrtovali tako, da se bo skoraj takoj po operaciji lahko vrnil k treningom s poudarkom na fizioterapevtski plati. Šest tednov bo delal na simetriji in stabilizaciji," je ob tem dodal Thurnbichler.

Thomas Thurnbichler verjame, da se bo 37-letnik hitro vrnil na treninge. Foto: Sportida

Zyla, ki je lansko sezono svetovnega pokala končal na 25. mestu skupnega seštevka, bo tako izpustil uvodni postaji poletne velike nagrade v Courchevelu (13., 14. avgust) in Wisli (17., 18. avgust).

Poljske barve bodo v Franciji zastopali David Kubacki, Pavel Wasek, Kacper Juroszek, Jakub Wolny in Aleksander Zniszczol, medtem ko bo tudi Kamil Stoch, ki trenira s svojo ekipo, izpustil tekmovalni poletni uvod.

Slovenci trenutno trenirajo v Innsbrucku. Foto: www.alesfevzer.com

Jelar, Mogel, Bartolj ...

Tudi slovenska zasedba, kot je bilo načrtovano, na začetku poletnega grand prixa ne bo popolna. "V prvem delu bodo tekmovali Žiga Jelar, Žak Mogel in Maksim Bartolj. Po celinskem pokalu v Hinterzartnu se bodo tej trojici pridružili še najboljši trije iz Nemčije. V Wislo iz Courchevela potuje omenjena trojica, priključila pa se bosta še Lovro Kos in Domen Prevc. Videli bomo, če še kdo od fantov iz B ekipe, to bo odvisno od nivoja skakanja prej," je o potnikih dejal glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota, ki je z ekipo po poletnih dopustih trenutno na treningih v Innsbrucku. Anže Lanišek in Timi Zajc se bosta v tekmovalni poletni ritem vrnila septembra.