Norveška smučarska zveza je v torek vendarle potrdila naslednika Avstrijca Alexandra Stöckla, ki se je zaradi skrhanih odnosov in trenj na relaciji med trenerjem in skakalci pred mesecem predčasno poslovil s trenerskega mesta.

V čevlje 50-letnika bo stopil Norvežan Magnus Brevig, ki v reprezentanci trenerske naloge opravlja od leta 2009, ko je deloval pod Miko Kojonkoskim, leta 2011 pa postal desna roka Stöckla. Primarno je bil odgovoren za tehnologijo in razvoj, poroča norveški nrk.no.

"Zelo sem navdušen in ponižen. To bo izjemno razburljiva nova vloga, ki prinaša velik pritisk, a to je preprosto nekaj, s čimer se moramo soočiti. Ponujeno priložnost sprejemam kot izziv," je Brevig dejal v izjavi za norveško zvezo.

Znan je tudi novi športni direktor norveške smučarske skakalne reprezentance. Clasa Bredeja Bråthna bo zamenjal Jan-Erik Aalbu. "Z Janom-Erikom sva imela dober pogovor in se strinjava o tem, kako bi morali sodelovati v prihodnosti," pravi novi trener Vikingov, ki naj bi člane reprezentance razkril v kratkem.

Johan Andre Forfang je bil na sedmem mestu seštevka svetovnega pokala najvišje uvrščeni Norvežan lanske sezone. Foto: Guliverimage

Skandinavci so v zadnji sezoni zaostali za rezultatskimi pričakovanji, v svetovnem pokalu je bil najvišje uvrščen Johann Andre Forfang na sedmem mestu, tik za njim pa je končal Marius Lindvik.

Norveške skakalke bo še naprej vodil Christian Meyer.

Glavni cilj Norvežanov v prihodnji sezoni bo domače nordijsko svetovno prvenstvo, ki ga bo gostil Trondheim.