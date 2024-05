"Pred tem ni bilo nobenih znakov, da je stanje tako slabo. Imam občutek, da bi, če bi takoj vzpostavili neposreden dialog, našli rešitev, ki bi bila boljša za vse. Imam ideje, kaj bi lahko naredil bolje, a jih želim zadržati zase," je po koncu sage in ob slovesu od norveške skakalne reprezentance, v kateri je deloval 13 let, dejal Alexander Stöckl.

Pred nekaj dnevi se je končala večmesečna saga med norveškimi smučarskimi skakalci in trenerjem Alexandrom Stöcklom, ki se po 13 letih poslavlja od Vikingov. Avstrijec se je v ponedeljkovem intervjuju za norveški NRK razgovoril o zadnjem zahtevnem obdobju, pred katerim ni slutil, da so stvari v reprezentanci tako napete.

Ni videl znakov, da je stanje precej slabo

Kot pravi, je zaradi dodatnih zadolžitev, ki si jih je naložil, spregledal znake, da je stanje slabo. Foto: Guliverimage Vse skupaj se je začelo po svetovnem prvenstvu na Kulmu, ko je več skakalcev naslovilo pismo na domačo zvezi in zahtevalo trenersko spremembo.

Stöckl, ki tako v zadnjem delu sezone ni potoval na prizorišča svetovnega pokala, je imel veljavno pogodbo do konca olimpijske sezone. Sprva je bilo videti, da pogodbe ne bodo prekinili, 50-letnik je razmišljal celo o tožbi zveze, konec preteklega tedna pa so s sporočilom za javnost dali vedeti, da so se pogodili in da je sodelovanja s Tirolcem konec.

"Pred tem ni bilo nobenih znakov, da je stanje tako slabo. Ne morem se znebiti občutka, da bi, če bi takoj vzpostavili neposredni dialog, našli rešitev, ki bi bila boljša za vse," je v ponedeljek za NRK dejal Stöckl in na vprašanje, kaj bi moral narediti nov trener, dodal: "Predvsem mora biti v prvi vrsti trener in bolj osredotočen na tekmovalce same."

Preveč dodatnih zadolžitev

Ob tem je namignil, da si je sam, tudi zaradi pomanjkanja sponzorskih sredstev, zadal preveč dodatnih zadolžitev: "Prevzel sem še veliko drugih delovnih nalog, za katere nismo imeli osebja, da bi jih opravilo. To je verjetno še povečalo razkorak med menoj in tekmovalci. Vedno smo poskušali olajšati stvari, kolikor smo jih le lahko. Zaradi velike obremenitve je bilo posledično težko vedeti, da se je pojavilo takšno nezadovoljstvo. Ko se znajdeš v položaju, kot sem se jaz zdaj, mislim, da je pomembno razmisliti in ugotoviti, ali bi lahko deloval bolje. Imam ideje, kaj bi lahko naredil bolje, a jih želim zadržati zase."

Norveškim skakalcem želi vse dobro, do Johanna Andrea Forfanga, ki se je ob zahtevi po trenerski menjavi najbolj izpostavil, ne goji zamere. Foto: Guliverimage

Želi jim, da bodo lahko delali v miru

Stöckl norveški reprezentanci v sezoni, ko bo Trondheim gostil svetovno nordijsko prvenstvo, želi vse dobro: "Upam samo, da bodo lahko delali v miru in se osredotočali zgolj na tisto, kar je dejansko pomembno, na trening in tekmovanje."

Družina ostaja na Norveškem

Kot je dejal že pretekli teden, mu ponudb ne manjka, a o tem, ali gre za trenersko delo v skokih, ne želi govoriti. Najprej se bo pogovoril z družino, nato pa razkril odločitev.

A nekaj je jasno, družina bo še naprej živela na Norveškem, kjer so si ustvarili življenje, hčerka tam obiskuje tudi šolo. Ne izključuje pa možnosti, da bi delal v tujini: "Tudi to je mogoče."