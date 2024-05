Spor rešen, Stöckl po 13 letih zapušča Norveško

Avstrijski trener smučarskih skokov Alexander Stöckl ni več glavni trener norveške reprezentance. Skakalci so že med sezono zahtevali, da se ga zamenja, a je imel veljavno pogodbo. Zadnje tekme je izpustil, zdaj pa so se le dogovorili za prekinitev sodelovanja. Sam je odločitev pozdravil in pravi, da že ima nove ponudbe.

Člani norveške reprezentance v smučarskih skokih so sredi minule sezone svetovnega pokala izrazili nestrinjanje s trenerjem Alexandrom Stöcklom in zahtevali njegovo zamenjavo. Notranji spor se je nadaljeval tudi po koncu sezone, avstrijski strokovnjak je napovedal celo tožbo proti svojemu delodajalcu.

A so sedli za skupno mizo in v petek sporočili, da so se dogovorili za prekinitev sodelovanja. "Zadovoljen sem z dogovorom. Pogovori so bili težki, a mislim, da smo z dogovorom zdaj vsi zadovoljni," je ob koncu svoje trenerske zgodbe na Norveškem dejal Stöckl. Ima že nove ponudbe, tako trenerske kot takšne zunaj smučarskih skokov, a se še ni odločil, kaj bo delal odslej.

Stöckl je na Norveškem delal kar 13 sezon, od maja 2011.