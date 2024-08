Nemški Hinterzarten je prvo prizorišče mednarodnih tekem v novi sezoni smučarskih skokov. Po tekmah FIS pokala je čas še za tekme celinskega pokala za skakalke in skakalce. V ženski konkurenci je mladinska svetovna prvakinja Tina Erzar zaostala le za domačinko Selino Freitag.

Prvo tekmo celinskega pokala v sezoni 2024/25 je v nemškem Hinterzartnu dobila Selina Freitag s 102,5 in 103 metri ter 229,5 točkami. Na drugem mestu je s 100,5 in 102 metroma ter 222,2 točkami končala Tina Erzar, tretja je bila še ena Nemka Juliane Seyfahrt z 99 ter 102,5 metri in 221,6 točkami.

17-letna Taja Sitar je bila po prvi seriji osma, v finalu pa je zasedla 19. mesto. Tik za njo je bila Lara Logar, točko je ujela tudi Tinkara Komar na 30. mestu, brez sta na 33. in 34. mestu ostali Maja Kovačič in Živa Andrič.

Po popoldanski tekmi skakalk je sledila še tekma skakalcev za točke celinskega pokala. Od Slovencev je točke osvojil le mladi Žiga Jančar, ki je po diskvalifikaciji v finalu zasedel 30. mesto. Izven finala so v konkurenci 60 skakalcev ostali Mark Hafnar na 35., Matija Vidic na 40., Jan Bombek na 41., Jernej Presečnik na 51. in Rok Masle na 54. mestu. Zmagal je Avstrijec Clemens Aigner pred domačinom Luco Rothom in Norvežanom Fredrikom Villumstadom.

Danes bosta v Hinterzartnu na sporedu novi tekmi v obeh konkurencah.