Avstrijec Alexander Stöckl, ki se je po 13 letih poslovil od norveške skakalne reprezentance, bo v prihodnje deloval na Poljski smučarski zvezi. Prevzel je mesto športnega direktorja za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, pogodbo s tamkajšnjo zvezo je sklenil do konca olimpijske sezone 2025/26.

Konec maja se je končala večmesečna saga med norveškimi smučarskimi skakalci in trenerjem Alexandrom Stöcklom, ki se je po 13 letih poslovil od Vikingov. Nekateri norveški tekmovalci so že sredi zadnje sezone zahtevali njegovo menjavo, do te med sezono sicer še ni prišlo, po njej pa se je z Norveško zvezo dogovoril za predčasen konec sodelovanja.

Kaj hitro so zaokrožile govorice, da bi lahko v prihodnje služboval na Poljskem, kar je danes postalo tudi uradno. Poljska smučarska zveza je v sporočilu za javnost potrdila, da je 50-letnik od 1. avgusta športni direktor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. V preteklosti sta to funkcijo opravljala predsednik zveze Adam Malysz in Lukasz Kruczek.

Foto: Sportida

Malysz: Vedno poskušamo zaposliti najboljše

"Zelo sem vesel, da se je Alex pridružil naši ekipi. Gre za odličnega trenerja z veliko izkušnjami v smučarskih skokih. Iskali smo nekoga, kot je on, da bi deloval kot menedžer teh disciplin. Vedno poskušamo zaposliti najboljše med najboljšimi, da se lahko smučarski skoki na Poljskem še naprej razvijajo," je v izjavi za javnost dejal Malysz.

S Poljaki se je dogovoril za sodelovanje do konca sezone 2025/26. Foto: Guliverimage

Razviti dolgoročno strategijo

"Komaj čakam, da spoznam sistem treninga poljskih smučarskih skokov in nordijske kombinacije. Upam, da bomo lahko z delitvijo svojih izkušenj skupaj zgradili močno ekipo in zagotovili prihodnost športa še vrsto let. Cilj našega sodelovanja je razviti dolgoročno strategijo usposabljanja trenerjev, tehničnega razvoja in znanstvenega dela. Prosim vas za potrpežljivost, da v tem času podrobneje spoznam stvari, kje smo danes in v katero smer gremo," pa je ob tem dodal Stöckl.

Avstrijec se je z novim delodajalcem dogovoril za sodelovanje do konca olimpijske sezone 2025/26.