Čez dve leti bo olimpijske igre gostila Italija, nosilca sta Milano in Cortina d'Ampezzo. Skakalne tekme bodo potekale v Predazzu, kjer pa je trenutno še gradbišče, zato se poraja vprašanje, ali bodo uspeli pripraviti naprave do generalke, ki bo v naslednji sezoni.

Januarja 2025 je Predazzo predviden kot gostitelj tekem svetovnega pokala za skakalce in skakalke, kar bi bila tudi generalka pred olimpijskimi igrami 2026. Trenutno je vse prej kot lep pogled proti hribu, kjer bosta stali obe olimpijski napravi.

Problemów nie ma, tylko po prostu Włosi są opóźnieni w budowie nowych skoczni w Predazzo. Na igrzyska zapewne zdążą, ale czy na styczeń 2025? Bardzo wątpliwe.



Zdjęcie z lutego, ale od tamtej pory niewiele się zmieniło. pic.twitter.com/J9AcC9Kp9b — Adam Bucholz (@Bucholz_Adam) April 16, 2024

A organizatorji izpostavljajo, da ni bojazni glede morebitne odpovedi tekem za svetovni pokal v prihodnji sezoni. Jasno je, da gradnja skakalnic HS143 in HS109 zamuja. Že graditelja so izbrali z dvomesečno zamudo. Investicija je vredna slabih 17 milijonov evrov. Načrt je bil, da v 450 dneh od julijskega podpisa pogodbe zgradijo obe skakalnici. Sodeč po slikah, ki krožijo po spletu, ni videti, da pri naših zahodnih sosedih popolnoma sledijo časovnici.

Ali bi nas moralo skrbeti? "Naprave bodo pripravljene naslednjo zimo, vendar ne smemo izgubljati časa. Niti minute," je za Trentino-correire.it dejal Tito Giovannini iz italijanskega olimpijskega komiteja: "Generalka bo izpeljana. Takrat še ne bo vse stoodstotno. Dvigalo na skakalnico denimo. Bo pa vse nared do olimpijskih iger."

Ob tovrstnem podatku je jasno, da bodo morali Italijani 11. in 12. januarja 2025, ko bodo fantje in dekleta skakali v Predazzu, najti alternativno rešitev, kako pripeljati tekmovalce in tekmovalke na vrh zaletišča.

Skakalnice v Predazzu so bile prvotno zgrajene leta 1989 za potrebe nordijskega svetovnega prvenstva 1991, ko je Franci Petek skočil do zgodovinske zlate medalje. Leta 2013 je bil Peter Prevc na nordijskem svetovnem prvenstvu na tej napravi srebrn in bronast na obeh posamičnih preizkušnjah.