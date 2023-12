Po grdem padcu se je iz bolnišnice oglasil nesrečni Norvežan

"To ni bil konec leta, kakršnega sem si želel. A kljub temu sem imel precej sreče, le pretres možganov in boleče odrgnine obraza. Srečno mojim kolegom v Engelbergu in Oberstdrofu," je na družbenem omrežju zapisal norveški smučarski skakalec Sondre Ringen, ki je na sredini tekmi celinskega pokala grdo padel in obležal. S helikopterjem so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je ostal na opazovanju.