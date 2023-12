"Močnejših tekmovanj letos nimamo, tako da bo ta turneja za nas ena večjih tekem v sezoni. Spoznali bomo tudi novo prizorišče, kar bo prav tako izziv. Kot jaz poznam punce, so tukaj tri, ki bodo štartale na zmago. Bo zahtevno, saj sta konkurenca in vrh v ženskih skokih vedno bolj zgoščena, a naše punce znajo skakati. Vsekakor bo zanimivo, na zadnjih tekmovanjih smo pokazali dobro formo," pred nemško novostjo, "two nights tour", pravi glavni trener slovenske ženske reprezentance v smučarskih skokih Zoran Zupančič.

Tako smučarski skakalci kot skakalke odštevajo dneve do začetka novoletne turneje. Moško karavano čaka že 72. novoletna turneja s štirimi postajami, ki jo bodo v četrtek začeli v Oberstdorfu, nadaljevali v Garmisch-Partenkirchnu in Innsbrucku, končali pa 6. januarja v Bischofshofnu.

Skakalke bodo v sklopu "two nights tour" tekmovale zgolj na nemških postajah, najprej v Ga-Pa in nato še v Oberstdorfu. Če se bodo Nemci in Avstrijci uspeli dogovoriti, bi skakalke prihodnjo sezono lahko dočakale pravo novoletno turnejo štirih skakalnic.

Predstave z zadnje postaje svetovnega pokala v Engelbergu, kjer je Nika Prevc skočila do premierne zmage na tej ravni, Ema Klinec pa je bila druga in tretja, trenerja Zorana Zupančiča navdajajo z optimizmom. Foto: Guliverimage

"Zagotovo je novoletna turneja za nas ena večjih stvari v sezoni, saj prav veliko močnejših tekmovanj tokrat nimamo. Čaka nas tudi novo prizorišče, saj v Garmisch-Partenkirchnu punce še niso skakale, kar bo prav tako izziv za nas. Vsekakor bo zanimivo. Na zadnjih tekmovanjih smo pokazali dobro formo. S takšno popotnico bo lažje iti v Nemčijo. Skakalna sezona se lahko zelo hitro zakomplicira, spremeni. Mi smo pred začetkom res lepo skakali, bili na treningu močnejši od konkurence, s katero smo imeli primerjavo, potem pa dobili precej manj točk, kot smo upali. Nato nam je nekako steklo. Verjamem, da vse še niso zadovoljne, si pa želim, da ostanejo mirne in pokažejo tiste svoje najboljše skoke."

"Kot jaz poznam punce, so tukaj tri, ki bodo štartale na zmago." Foto: Reuters

Klinčeva je trenutno četrta skakalka skupnega seštevka, Prevčeva peta, med deseterico je tudi Nika Križnar, ki je v Švici stopnjevala rezultate.

"Kot jaz poznam punce, so tukaj tri, ki bodo štartale na zmago. To bo zahtevno, saj je tudi pri dekletih konkurenca vse bolj zgoščena, a naše skakalke znajo skakati in so sposobne zmagati. Zanimivo bo videti tudi, kaj se bo dogajalo na področju opreme. Izkušnje pri fantih pravijo, da se za novoletno turnejo vedno kaj zgodi tudi na tem področju, novi materiali, dresi ... Jaz upam, da bodo punce nastopile, kot so v Engelbergu. Upamo na čim bolj konstante skoke, vemo pa, da moraš biti v skokih na dan tekmovanja pravi, čim manj grešiti in imeti na koncu še kanček športne sreče," še pravi Zupančič.

Ta bo v Nemčiji znova lahko računal na šesterico skakalk, ob omenjeni trojici še na Katro Komar in najstnici, 16-letno Ajdo Košnjek, ki je s 17. mestom v Engelbergu vknjižila najboljši rezultat v svetovnem pokalu, in 17-letno Tajo Bodlaj.

16-letna Ajda Košnjek se redno uvršča med dobitnice točk. Foto: www.alesfevzer.com

"Pogledati moramo celotno rezultatsko listo, tudi tiste, ki so pred kratkim zmagovale, se lahko hitro znajdejo na 20. mestu ali nižje, tako da je za tako mlade punce uvrstitev med prvih 20 res lep uspeh. Verjamem, da ima marsikatera višje cilje, ampak s 16 leti so taki rezultati izjemni. Delamo pa na tem, da še kakšno dekle kot ekipa spravimo povsem na vrh," je Zupančič zadovoljen tudi s prispevkom najmlajših.

Slovenke so v Švici prevzele vodstvo v seštevku narodov, pred najbližjimi zasledovalkami Avstrijkami imajo 160 točk prednosti.

Skakalke bodo nemški izziv začele 30. decembra v Oberstdorfu, končale pa 1. januarja v Garmisch-Partenkirchnu.