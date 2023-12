Smučarske skakalke se bodo v tekmovalni ritem vrnile konec tedna, ko jih čaka novost svetovnega pokala. Potem ko so lani ob koncu starega leta in začetku novega tekmovale na Silvestrski turneji v Beljaku in domačem Ljubnem ob Savinji, bodo novo leto tokrat dočakale v Nemčiji. Nemci so si zagotovili, da bodo ob skakalcih na mikavne datume gostili tudi skakalke. V Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu bodo tako tekmovale na "two nights tour" oziroma dveh večernih tekmah pod žarometi.

"Super je, da se premika v to smer, da gremo po fantovskih stopinjah (skakalci nemški del novoletne turneje začnejo v Oberstdorfu, nato pa se preselijo v Ga-Pa, op. a.), mi je pa žal, da niso ob teh dveh prizoriščih v turnejo vključili še Beljaka in Ljubnega ob Savinji. Bomo pa na Ljubnem skakalke konec januarja," pravi Ema Klinec, ki se bo v Nemčijo odpravila s popotnico dveh zmagovalnih odrov z zadnje postaje svetovnega pokala Engelberga, kjer je bila tretja in druga.

"Lep spomin, a treba je iti naprej, gledati na naslednje tekme in upati, da se stvari ponovijo," o premierni zmagi svetovnega pokala pravi Nika Prevc. Foto: Guliverimage Na drugi tekmi je tako kot pred dnevi na državnem prvenstvu v Planici zaostala le za Niko Prevc, ki se je v Švici veselila premierne posamične zmage svetovnega pokala.

"Vedele smo, da dobro delamo in da bodo stopničke slej kot prej prišle," pravi Klinčeva, Prevčeva pa dodaja: "Vedela sem, da zadnje čase dobro skačem, vesela sem, da sem to zdaj uspela pokazati tudi na tekmi. A to je zdaj za menoj. Lep spomin, a treba je iti naprej, gledati na naslednje tekme in upati, da se stvari ponovijo".

"Slovenke smo z najboljšimi skoki lahko zelo visoko"

Stopnjevanje rezultatov je vneslo dodatno samozavest in dvignilo slovenske apetite. "Skozi sezono imam določene majhne cilje, ki jih sproti odkljukam, se ob njih učim, nadgrajujem stvari. Predvsem si želim pokazati, česa sem sposobna, da se mi dejansko vse poklopi, saj za Engelberg lahko rečem, da se mi je nekaj poklopilo, nekaj pa tudi ne. Se pa zavedam, da smo lahko Slovenke z najboljšimi skoki zelo visoko," o pričakovanju nemške izkušnje razmišlja Klinčeva, Prevčeva pa: "Pričakovanj prav velikih še nimam, imam pa željo nadaljevati v isti smeri, v kateri sem šla v zadnjem obdobju. Mi bo pa po tej zmagi lažje, saj ti tak rezultat zagotovo da veliko samozavesti." Petindvajsetletna Klinčeva ima na Oberstdorf lepe spomine. Foto: Guliverimage

Oberstdorf ji zelo ustreza, Ga-Pa bodo še spoznale

Skakalke Oberstdorf poznajo, Garmisch-Partenkirchna še ne. Starejša od skakalk, ki sta letos že skočili na zmagovalni oder svetovnega pokala, ima na prvega lepe spomine. Na srednji skakalnici je leta 2021 postala svetovna podprvakinja, z ekipo pa osvojila srebro, na večji, na kateri bodo skakale tokrat, pa je bila v kvalifikacijah druga, na tekmi svetovnega prvenstva pa šesta.

"Oberstdorf mi je super. Že prvič, ko sem skakala tam, ko smo bili na pripravah, sem tam delala izjemno dobre skoke. Na mali sem osvojila naslov, na veliki bila šesta. Takrat sem imela v prvi seriji res slabe pogoje, v finalu pa naredila vrhunski skok, tako da bi morda lahko tudi tam osvojila kolajno. Celoten Oberstdorf je zame super," je nad nemškim prizoriščem navdušena četrta skakalka svetovnega pokala.

In kako se bo lotila skakalnice na še nepoznanem terenu? "Če še nisem skakala na kakšni skakalnici, si sama najprej pogledam posnetke in si poskušam malo predstavljati, kako naj bi bil sam skok videti ali je kje kakšna posebnost, radius ... Je pa vedno tisti prvi skok na novi skakalnici vedno nekako poseben."

"Mi bo pa po tej zmagi lažje, saj ti tak rezultat zagotovo da veliko samozavesti." Foto: www.alesfevzer.com

Sama se bo pozanimala

Pa Prevčeva? Bo za nasvet vprašala katerega od še aktivnih bratov, ki sta Garmisch-Partenkirchen spoznala že pred časom? "Že v Engelbergu mi nista dajala nasvetov niti se ne pogovarjamo o teh stvareh, tako da se bom kar sama pozanimala o skakalnici, saj ima vsak svoje občutke."

Skakalke bodo s prvo postajo Ga-Pa opravile 30. decembra, nato pa se bodo preselile v Oberstdorf, kjer bodo tekmovale na prvi dan novega leta.