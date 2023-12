Zaupa v svoje zmožnosti in še čaka na svoje vrhunce sezone

Za Niko Križnar je pester teden, poln različnih dejavnosti. Ob pripravah na mini novoletno turnejo in državnem prvenstvu v Planici se je udeležila prireditve Športnik leta 2023 in prevzela nagrado Olimpijskega komiteja Slovenije za ekipni uspeh na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu ter pozdravila nagrado Anžeta Laniška za fair-play.

"Super je, ko se lahko športniki še na ta način zberemo in malo bolj svečano uredimo. Lani sem žal zbolela, letos sem tu. Ob takih prireditvah si morda še bolj ponosen na to, kar delaš, da zastopaš državo. Kot ekipa smo res pokazali, da spadamo v sam vrh in da smo si zaslužili tudi to priznanje. Čestitke tudi Anžetu. Ko so zavrteli posnetek, so mi, iskreno, na oči prišle solze. Naredil je res lepo gesto, menim, da je to začutila celotna dvorana, ki mu je namenila najdaljši aplavz. Kapo dol Anžetu, zaslužil si je ta naziv," pravi 23-letnica.

"A to je eden od dni v letu, ko se naša družina vsa zbere. Nekaj posebnega je biti z domačimi in se malo družiti." Foto: www.alesfevzer.com

Eden redkih dni, ko se vsa družina nabere na kupu

Ta je v zadnjih dneh z rojakinjami trenirala v Planici, kjer so tekmovale tudi za državni zimski naslov. Zmagala je Nika Prevc, druga je bila Ema Klinec, tretja pa Križnarjeva.

Konec in začetek tedna bo nekoliko odmislila skoke, dnevi so, razumljivo, namenjeni druženju z bližnjimi. "Veselim se tega časa za iskrene nasmehe in objeme domačih. Eden redkih praznikov, ko smo lahko doma. Čez leto je malo časa, da se lahko vsi skupaj naberemo, mi smo pa sploh velika družina, tako da je še težje. A to je eden od dni v letu, ko se naša družina vsa zbere. Nekaj posebnega je biti z domačimi in se malo družiti."

Novo leto bo preživela v Nemčiji

Kaj kmalu po božiču bodo skakalke pogled povsem usmerile v prvi večji cilj sezone. Če so lani konec leta in prvi dan novega preživele na Silvestrski turneji doma, bodo letos novo leto dočakale v Nemčiji. Po vzoru moške novoletne turneje, ki ima bogato tradicijo, bodo same tekmovale na nemškem delu turneje, t. i. "2 nights tour", z dvema tekmama v Garmisch-Partenkirchnu in Oberstdorfu.

Lani so se skakalke v Beljaku in na Ljubnem ob Savinji borile za zlato sovo, tokrat bodo novo leto dočakale v Nemčiji na t. i. "2 nights tour" – dveh tekmah pod žarometi. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Glavni trener Zoran Zupančič pogleduje visoko, saj verjame, da lahko tri njegove varovanke posežejo po najvišjih mestih. Križnarjeva je trenutno deveta skakalka svetovnega pokala, v Lillehammerju je bila 13. in 10., v Engelbergu pa skočila na osmo in šesto mesto.

Občutki še niso pravi, a verjame vase

"Če sem iskrena, sem vesela, da se mi skoki nekako stopnjujejo, da tudi rezultati kažejo, da trdo garam, da delam nekaj prav, da nenazadnje dela ekipa nekaj prav, saj smo bile tudi na stopničkah. Kljub malo ponesrečenemu Lillehammerju sem vesela, da gremo kot ekipa v pravo smer. Je pa res, da pri meni še ni povsem pravih občutkov, kot sem jih imela poleti. A verjamem vase, zaupam v svoje zmožnosti, tako da še čakam na tiste svoje rezultatske vrhunce v sezoni," je za konec še dejala Križnarjeva.

"Pri meni še ni povsem pravih občutkov, kot sem jih imela poleti. A verjamem vase, zaupam v svoje zmožnosti, tako da še čakam na tiste svoje rezultatske vrhunce v sezoni." Foto: Guliverimage

Nemška mini novoletna turneja z dvema nočnima tekmama se bo 30. decembra začela v Garmisch-Partenkirchnu, ki bo za skakalke novo prizorišče, končala pa 1. januarja na veliki skakalnici v Oberstdrofu, na kateri je Križnarjeva leta 2021 na svetovnem nordijskem prvenstvu osvojila bron.