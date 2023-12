Pred smučarskimi skakalci in skakalkami ter smučarskimi tekači in tekačicami je pester tekmovalni zaključek leta, oboji se odpravljajo na novoletno turnejo, pred katero so v družbi nordijskih kombinatorcev, ki bodo imeli tekmovalno bolj miren zaključek leta, predstavili cilje.

Le še dober teden loči nordijsko družino od začetka enega vrhuncev sezone, novoletne turneje v smučarskih skokih in smučarskih tekih.

Smučarski skakalci bodo tekmovali na 72. izvedbi novoletne turneje, ki se bo začela 28. decembra s kvalifikacijami v Oberstdorfu in končala 6. januarja v Bischofshofnu. Robert Hrgota bo na nemško-avstrijskem spektaklu lahko računal na pet tekmovalcev, zasedba ostaja ista kot na zadnji postaji. V Nemčijo tako potujejo Anže Lanišek, Timi Zajc, Peter in Domen Prevc ter Lovro Kos. Še pred začetkom turneje pa bodo slovenski orli v četrtek tekmovali na državnem prvenstvu.

Robert Hrgota bo na začetku turneje računal na isto zasedbo kot na zadnji postaji v Engelbergu. Foto: www.alesfevzer.com

"Jutri nas v Planici čaka še državno prvenstvo, nato bomo imeli nekaj krajših priprav, potem pa že prvi vrhunec. Med božičnimi prazniki bomo dobro jedli in verjamem, da bomo tudi dobro trenirali do turneje. Seveda je zlati orel naša želja, a o tem se bomo pogovarjali 6. januarja," je na novinarski konferenci, na kateri so, tudi v družbi nekdanjih članov reprezentance iz leta 1993, obeležili sodelovanje Smučarske zveze Slovenije in Gorenja.

Timi Zajc pred novoletno turnejo:

Slovenci po osmih tekmah sezone še niso stali na stopničkah, upajo pa, da se to v prihodnjem tednu spremeni. "Ne manjka mi veliko za skok na stopničke. Med najboljšimi desetimi oziroma 15 skakalci to zimo ni velikih razlik, tako da te že manjša napaka oddalji od najvišjih mest. Zagotovo je pomembna tudi sreča. Vse je odprto," je ob tem dejal najvišje uvrščeni slovenski skakalec Lanišek, ki se je s Kosom s četrtim mestom podpisal pod najboljši letošnji rezultat.

Anže Lanišek o pripravljenosti:

Potem ko so skakalke lani novo leto dočakale doma na Silvestrski turneji na Ljubnem ob Savinji, bodo letos dočakale novost. Dvodnevna nočna mini turneja v Nemčiji, ki bo obsegala tekmi v Garmisch-Partenkirchnu (30. december), kjer bodo skakale prvič, in Oberstdorfu (1. januar).

Slovenski tabor si po odličnem koncu tedna v Engelbergu, kjer je Ema Klinec najprej skočila na tretje mesto, nato pa je sledila dvojna slovenska zmaga – Nika Prevc je slavila svojo prvo zmago, sicer pa jubilejno, 100. zmago za slovenske skoke, Klinčeva pa je bila druga – obeta veliko.

Nika Prevc je dosegla jubilejno stoto slovensko zmago svetovnega pokala. Foto: www.alesfevzer.com

"Ne vem, ali bo ta turneja imela poseben čar, je pa za nas eden večjih ciljev v sezoni. Čaka nas novo prizorišče, predvsem Garmisch, v Oberstdorfu smo že bili. Prej gremo še na priprave in upamo na najboljše. Veseli nas dejstvo, da imamo v ekipi kar tri skakalke, ki bodo startale na zmago," je pred odhodom na priprave v Planico dejal glavni trener Zoran Zupančič. Ta bo računal na enako zasedbo kot na prvih dveh prizoriščih – ob skakalkah, ki sta v Švici skočili na zmagovalni oder, bodo v Nemčiji tekmovale še Nika Križnar, Ajda Košnjek, Katra Komar in Taja Bodlaj.

Nejc Brodar je povedal, da bo tekaška ekipa za Tour de Ski znana po tekmah celinskega pokala. Foto: www.alesfevzer.com

Karavana v smučarskih tekih bo novoletno turnejo začela 30. decembra v Toblachu, končala pa 7. januarja v Val di Fiemmeju. Ekipa štirih tekačev in dveh tekačic še ni znana, določili jo bodo po tekmah celinskega pokala, je dejal pomočnik glavnega trenerja tekaške reprezentance Nejc Brodar.

"Za nami je prva perioda sezone, nadaljevali jo bomo konec decembra s Tour de Skijem. Jutri in v petek so še tekme v Avstriji za točke celinskega pokala, potem bomo imeli ekipo za turnejo. Nato nekaj oddiha in trening ter s pričakovanji naprej," je ob tem dejal Brodar, Eva Urevc pa je priznala, da se ji prvi del ni izšel po željah: "Začetek sezone ni šel po načrtu, lahko priznam, da sem nezadovoljna. Upam, da bo novo leto prineslo boljše rezultate, verjamem, da se bo pokazalo trdo delo, ki ga vlagam."

Nordijske kombinatorce čaka premor

Precej bolj mirno bodo tekmovalno koledarsko leto končali nordijski kombinatorci, saj jih naslednje tekme svetovnega pokala čakajo šele čez tri tedne.

Goran Janus Foto: www.alesfevzer.com

"Zdaj nas čaka nekaj tekmovalnega premora, v mislih imamo priprave v Planici pred nadaljevanjem sezone sredi januarja," je dejal glavni trener Goran Janus in dodal, da se je Ema Volavšek po poškodbi vrnila na treninge: "Januarja bo dodala tudi tekaške treninge, tako da pričakujem, da se po poškodbi v ekipo vrne februarja."