Zmagovalec tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Engelbergu je Nemec Pius Paschke, ki se veseli prve posamične zmage na tej ravni. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila Marius Lindvik in Stefan Kraft. Slovenci bodo morali na prve stopničke sezone še počakati, zmagovalec kvalifikacij Anže Lanišek je bil na petem mestu najvišje uvrščeni varovanec Roberta Hrgote. Do točk še trije Slovenci, Lovro Kos pa je ostal brez njih, saj je bil po dolgem prvem skoku zaradi neustreznega dresa diskvalificiran. V nedeljo ob 14.15 sledijo kvalifikacije, ob 16. uri pa še druga tekma v Švici, zadnja v svetovnem pokalu pred novoletno turnejo.

Potem ko so skakalke že zaključile celoten program v Engelbergu, kjer so v svetovnem pokalu skakale prvič, so skakalci danes opravili s prvo od dveh preizkušenj na švicarskem prizorišču. Če so slovenska dekleta poskrbela za dvojno zmago, bo moški tabor na prve stopničke v tej sezoni moral počakati vsaj do nedelje.

Do zmage je tokrat skočil Pius Paschke, ki se pri 33. letih veseli sploh prve posamične zmage svetovnega pokala. Nemec je po polovici zasedal šesto mesto, a v finalu v zahtevnih razmerah skočil 135 metrov, kar je bilo na koncu dovolj za skok na vrh. Paschke je za 1,7 točke prehitel Norvežana Mariusa Lindvika, sicer tretjega po prvi seriji, in za 3,5 točke vodilnega skakalca zime Stefana Krafta, ki je po polovici zasedal četrto mesto.

V finalu sta ga polomila prvi in drugi iz prve serije Andreas Wellinger in Michael Hayboeck, ki se ob vetru v hrbet nista najbolje znašla ter na koncu pristala na 12. oziroma 10. mestu.

Lanišek na petem mestu

Najboljši Slovenec je bil znova Anže Lanišek, v obeh serijah je pristal pri 131,5 metra in v finalu napredoval na peto mesto. Med deseterico je končal tudi Timi Zajc (136, 133 metrov), ki je v finalu zadržal deveto mesto. Do točk sta prišla tudi brata Prevc, Domen je zasedel 15., Peter 16. mesto.

Anže Lanišek po petem mestu:

"Dobra tekma, kakovostni skoki. Malo še manjka, morda malo tiste sproščenosti, da bi res dodal še kakšen meter. Ne glede na vse se mi zdi, da je bila zame tekma zelo dobra, jutri pa nova borba," je v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije dejal Lanišek, Zajc je dodal: "Zelo dobra, dobra tekma zame. Zelo sem vesel rezultata, deveto mesto je odlično, tako da upam, da bom to jutri lahko ponovil."

Lovro Kos je bil diskvalificiran. Foto: Guliverimage

Kos diskvalificiran

Brez finala je po skoku, dolgem 139 metrov, in posledični diskvalifikaciji zaradi neustreznega dresa končal Lovro Kos, ki bi sicer zbral največ točk od Slovencev po prvem skoku.

Ocena Roberta Hrgote:

Hrgota: Na meji regularnosti

"Tekma je bila zelo na meji regularnosti. Čestitke Anžetu in Timiju za res dobra rezultata. Škoda za Anžeta, z dobrimi skoki bi si mogoče zaslužil tudi zmagovalni oder, a dobra popotnica za jutri. Štirje fantje med prvih 16, mislim, da lahko z dvignjeno glavo jutri nadaljujemo tekmo. S to motivacijo nadaljujemo in poizkušamo narediti še korak naprej," je misli po koncu strnil trener Robert Hrgota.

V nedeljo zadnja tekma svetovnega pokala pred novoletno turnejo

V nedeljo ob 14.15 sledijo kvalifikacije, ob 16. uri še druga posamična preizkušnja, zadnja v svetovnem pokalu pred novoletno turnejo.

Izidi: 1. Pius Paschke (Nem) 316,8 točke (135/135 metrov)

2. Markus Lindvik (Nor) 315,1 (138/135,5)

3. Stefan Kraft (Avt) 313,3 (131/132,5)

4. Halvor Egner Granerud (Nor) 307,3 (135/132)

5. Anže Lanišek (Slo) 306,8 (131,5/131,5)

6. Johann Andre Forfang (Nor) 305 (138/143,5)

....

9. Timi Zajc (Slo) 302,1 (136/133)

15. Domen Prevc (Slo) 288,5 (133,5/127,5)

16. Peter Prevc (Slo) 287,7 (128/130)

- diskvalifikacija:

Lovro Kos (Slo) Svetovni pokal, skupno (7/32): 1. Stefan Kraft (Avt) 569

2. Andreas Wellinger (Nem) 402

4. Pius Paschke (Nem) 383

3. Karl Geiger (Nem) 364

5. Jan Hörl (Avt) 254

6. Ryoyu Kobayashi (Jap) 245

...

7. Anže Lanišek (Slo) 223

13. Peter Prevc (Slo) 159

16. Timi Zajc (Slo) 149

20. Domen Prevc (Slo) 81

24. Lovro Kos (Slo) 51

40. Žiga Jelar (Slo) 7 Pokal narodov (7/38): 1. Nemčija 1495

2. Avstrija 1381

3. Slovenija 670

...

