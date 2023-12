Lanišek v velikem slogu najboljši

Konec tedna v Engelbergu se je za Slovence začel sanjsko. V petkovih kvalifikacijah je zablestel Anže Lanišek, ki prihaja v vse boljšo formo. S skokom, dolgim 135,5 metra, je prekosil vso konkurenco in drugega Andreasa Wellingerja prehitel za 3,8 točke. Tretji je bil Japonec Rjoju Kobajaši, četrti Nemec Philipp Raimund, peti vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Stefan Kraft, ki je bil sicer najboljši na drugem treningu, šesti pa Timi Zajc, ki je pristal pri 130 metrih.

Naslednjega Slovenca najdemo na 17. mestu, na katerem je bil Domen Prevc (130,5 metra). Njegov brat Peter Prevc je imel 24. dosežek (128 metrov), Lovro Kos pa je zasedel 34. mesto (128 metrov).

Prva od dveh tekem pod goro Titlis bo v soboto s prvo serijo ob 16. uri, v nedeljo bodo kvalifikacije ob 14.15 in tekma prav tako ob 16. uri.

Sicer pa je bil začetek sezone v znamenju Avstrijca Krafta, ki je dobil uvodne štiri preizkušnje, zadnji v Klingenthalu pa sta šli na roko Nemcu Karlu Geigerju.

In kako so se na treningu odrezali slovenski skakalci? Lanišek je imel šesti in 13. dosežek, Peter Prevc je bil 20. in 52., Zajc 13. in 55., Domen Prevc 22. in 53., Kos pa 15. in 44.

Rezultati kvalifikacij: