V živo: izvrsten skok Eme Klinec, Nika Prevc prav tako odlično

Ema Klinec je bila najboljša Slovenka na treningu in v kvalifikacijah. Foto: Guliverimage

V živo:

Najboljša od Slovenk bo po prvi seriji bo Ema Klinec, ki je prikazala izvrsten skok. Zaključila ga je pri 134 metrih. Nika Prevc je s skokom dolgim 122,5 metra po svojem nastopu prevzela vodstvo in bo prav tako po prvi seriji visoko. Zmagovalka poletnega Grand Prixa Nika Križnar je skočila pol metra manj in zaostala za mlajšo rojakinjo. V drugi seriji bomo videli tudi Katro Komar (118,5 metra), Ajdo Košnjek (114 m) in Tajo Bodlaj (119 m).

V kvalifikacijah je Ema skočila 127 metrov, kar je zadoščalo za četrto mesto. Najdaljši skok ji je uspel pri drugem treningu, na katerem je s 133,5 metra dosegla tudi daljavo dneva.

S četrtkovimi skoki je bila lahko zadovoljna tudi Nika Prevc, pristala je pri 124 metrih in kvalifikacije končala na šestem mestu. Nika Križnar (111) je bila 18., Katra Komar (114,5) 19., Ajda Košnjek (111,5) 23., Taja Bodlaj pa je s 93,5 metra dolgim skokom zasedla 38. mesto.

Najboljša v kvalifikacijah je bila Francozinja Josephine Pagnier, druga je bila Kanadčanka Alexandria Loutitt (128,5), tretja pa Japonka Juki Ito (128).