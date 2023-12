Zgodovinski dan za Slovenijo in družino Prevc!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva Slovenka, ki je v tej sezoni osvojila prvo mesto na tekmi svetovnega pokala, je Nika Prevc. Postala je šesta Slovenka, ki je bila najboljša na tekmi svetovnega pokala in druga najmlajša zmagovalka v zgodovini tekmovanja.

Prva Slovenka, ki je v tej sezoni osvojila prvo mesto na tekmi svetovnega pokala, je Nika Prevc. Postala je šesta Slovenka, ki je bila najboljša na tekmi svetovnega pokala in druga najmlajša zmagovalka v zgodovini tekmovanja. Foto: Guliverimage

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je v Engelbergu ugnala vso konkurenco in prvič v karieri na tekmi svetovnega pokala stopila na najvišjo stopničko, dvojno slovensko zmago pa je z drugim mestom potrdila Ema Klinec. Imeniten slovenski uspeh je s šestim mestom dopolnila Nika Križnar, do točk sta prišli še Katra Komar in Ajda Košnjek.