Ena najboljših skakalk se poslavlja

V norveških medijih je prišla na dan novica, da se poslavlja Maren Lundby, prej odlična smučarka skakalka. Pred letošnjo sezono še ni tako kazalo, saj je napovedovala, da ima pred seboj visoke cilje, med njimi tudi lov na kristalni globus. A je 29-letna Norvežanka na koncu spoznala, da ima dovolj vrhunskega športa.

Maren Lundby ble rørt til tårer da hun skulle takke trenerne og støtteapparatet 🥺 pic.twitter.com/vnAmGf0cKb — TV 2 Sport (@tv2sport) December 18, 2023

Že dolgo je o tem razmišljala

"Končujem s smučarskimi skoki. To je odločitev, o kateri sem razmišljala že dolgo, in ravno zdaj čutim, da je to najboljše zame," je dejala Lundby na novinarski konferenci, kjer ni morala zadrževati solz. "Večkrat sem začutila, da motivacija morda ni tam, kjer bi morala biti, da naredim to, kar vem, da je potrebno."

"Lahko rečem, da se zelo veselim prihodnosti. Čutim, da je dobro, da zdaj zaključim. Veselim se novega poglavja v življenju," je še dodala.

Govorila je tudi o drugih temah

Norvežanka, pionirka ženskih smučarskih skokov, je aktivno zagovarjala enakost med spoloma in osvetlila zdravstvene vidike v svojem športu. Lundbyjeva je marca 2021 postala prva svetovna prvakinja na veliki skakalnici, a je nato končala svojo športno pot. Vrnitev med elito je označila s poletom na največji napravi na svetu v Vikersundu, kjer je Ema Klinec postala svetovna rekorderka.

Na čustveni novinarski konferenci je Lundbyjeva povedala, da ne čuti več strasti za tekmovanje na najvišji ravni. Sodeluje v norveški reprezentanci od leta 2007 in je v športu dosegla vrhunske rezultate. Poleg številnih dosežkov je posvetila veliko časa boju za enakost in pravice ženskih športnic.

Na tekmah svetovnega pokala je dosegla 30 zmag. Foto: Sportida

Cela vrsta uspehov in težave s telesno težo

Leta 2018 je postala druga ženska z zlato olimpijsko medaljo v smučarskih skokih, štiri leta po debiju ženskih smučarskih skokov na olimpijskih igrah. Kljub temu da je bila svetovna prvakinja v letih 2019 in 2021, je odpovedala celotno sezono 2021/22, vključno z obrambo olimpijskega naslova, kar je bila težka odločitev glede na njene pretekle težave z motnjami hranjenja in izgubo telesne teže.

Lundbyjeva ima v svoji karieri 30 zmag v svetovnem pokalu in 62 uvrstitev na stopničke, zaseda drugo mesto za Japonko Saro Takanashi. Prejela je tudi več nacionalnih nagrad, vključno z nazivom športnice leta na norveški prireditvi januarja 2022.

Preberite še: