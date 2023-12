Smučarski skakalci in skakalke so se v Planici pomerili na državnem prvenstvu. Zimska slovenska prvaka sta postala Lovro Kos in Nika Prevc, oba sta do naslova skočila prvič. Srebro je pripadlo Emi Klinec in Timiju Zajcu, bronasta pa sta bila lanska prvaka Anže Lanišek in Nika Križnar.

Slovenski smučarski skakalci in skakalke, ki se pripravljajo na prvi vrhunec sezone, so v Planici tekmovali na državnem prvenstvu. V posamični konkurenci sta se premiernega naslova zimskega državnega prvaka razveselila Lovro Kos in Nika Prevc.

Kos je vodil že po prvi seriji s 134 metri in 144,6 točke, drugi je bil Timi Zajc (131; 139,7 točke), tretji lanski prvak Anže Lanišek (129,5; 138 točk). Četrtouvrščena Maksim Bartolj in Žak Mogel sta zaostajala še 13,5 točke.

V finalu je Kos s 127,5 metra ter skupno 272 točkami potrdil svoj prvi zimski naslov. Zajc je skočil pol metra dlje, a na koncu na drugem mestu zbral 2,5 točke manj, Lanišek je s 125,5 metra dolgim skokom in 262,8 točke zasedel tretje mesto.

"Morda sem se naučil, da na tekmah ne divjam več"

"Ne vem, kaj je to, da sem bil najboljši že v Engelbergu in še danes. Mogoče sem se letos malo naučil, kako delovati na tekmah, da ne divjam, da ne poizkušam nečesa več. To nekako deluje. Skoki so bili danes zelo dobri, morda je bil drugi malo manj, malo je bilo pritiska. Vseeno je to državno prvenstvo, gre za zmago, malo me je vrglo iz tira, a sem vztrajal," je po naslovu državnega prvaka dejal Kos.

Nika Prevc je po prvem skoku zasedala drugo mesto in nato v finalu prehitela Emo Klinec. Foto: Guliverimage

Prevčeva zadovoljna, da je ohranila sproščenost

Na tekmi skakalk je bila po prvi seriji s 131,5 metra in 131,6 točke v najboljšem položaju Ema Klinec, druga Nika Prevc je skočila 129 metrov in zaostajala 1,5 točke, tretje mesto pa je s 125,5 metra in 121,3 točke držala Nika Križnar. V finalu je Prevčeva pristala pri 126,5 metra in prehitela Klinčevo (121 metrov), na koncu je zbrala 256,7 točke, dobrih deset točk več od Klinčeve. Križnarjeva je s 120,5 metra in 233,6 točke potrdila bron.

"Že cel dan sem kar v redu razpoložena. V drugi seriji me je razplet malo presenetil, dobro, da se je izteklo, kot se je. Seveda čestitke tudi vsem drugim. Že dopoldne smo imeli krajši trening, že tam mi je uspelo prikazati dobre skoke. Zadovoljna sem, ker mi je uspelo ohraniti sproščenost," je po naslovu dejala Prevčeva.

Med četrtim in šestim mestom so se zvrstile preostale potnice na naslednjo postajo Ajda Košnjek, Katra Komar in Taja Bodlaj.

Skakalci in skakalke bodo zdaj nadaljevali priprave na nadaljevanje sezone svetovnega pokala. Moška novoletna turneja se bo s kvalifikacijami začela 28. decembra v Oberstdorfu, skakalke pa bodo "polovično turnejo" z dvema nočnima tekmama začele 30. decembra v Garmisch-Partenkirchnu.

Začetek prodaje vstopnic za finale v Planici V Planici bo na letalnici bratov Gorišek med 21. in 24. marcem spet na sporedu finale svetovnega pokala v smučarskih skokih. Ob robu današnjih tekem državnega prvenstva v Planici se je začela tudi preprodaja vstopnic za tradicionalni zaključek moške sezone svetovnega pokala, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije. Skakalni praznik se bo v dolini pod Poncami začel v sredo, 20. marca, s preizkusom letalnice. V četrtek sledijo kvalifikacije, v petek prva posamična tekma. V soboto bo na vrsti ekipna tekma in nato v nedeljo še zadnja tekma letošnje sezone.

Peterka in Vtičeva z največ zimskimi naslovi

Največ naslovov zimskega državnega prvaka v samostojni Sloveniji, šest, ima Primož Peterka, sledita mu Peter Prevc in Robert Kranjec s po petimi naslovi. Med skakalkami, državna prvenstva potekajo od sezone 2002/03 naprej, je Maja Vtič zmagala šestkrat, več kot dva naslova ima še Ema Klinec, ki je bila zimska prvakinja trikrat.