Dober teden pred začetkom 72. tradicionalne novoletne turneje za smučarske skakalce je več taborov naznanilo svoja orožja za nemško-avstrijski dogodek, ki se bo začel 28. decembra v Oberstdorfu in končal 6. januarja v Bischofshofnu.

Danes je karte razkril tudi glavni trener Nemcev Stefan Horngacher, ki bo lahko, za razliko od prvih štirih postaj, tokrat računal na pet in ne več šest skakalcev. V Oberstdorfu bodo tako skakali Andreas Wellinger, Karl Geiger, Pius Paschke, Stefan Leyhe in Philipp Raimund, medtem ko šesti skakalec z začetka sezone Martin Hamann tam ne bo sodeloval.

Prav tako v skrčeni ekipi za uvod domačega spektakla ne bo zvezdnika Markusa Eisenbichlerja, ki po skromnih poletnih skokih v letošnji sezoni svetovnega pokala še ni dobil priložnosti za tekmovanje. Sodeloval je v celinskem pokalu, kjer ni bil najbolj prepričljiv. Dvaintridesetletnik bo tako uvod v novoletno turnejo izpustil prvič po letu 2012.

Stefan Horngacher bo na prvi postaji novoletne turneje računal le na pet skakalcev. Foto: Guliverimage

Nemci bodo namreč sodelovali zgolj s petimi svojimi tekmovalci, saj se niso odločili za razširitev ekipe z nacionalno kvoto, ki pripada gostiteljem in se je v novi sezoni znižala s šestih tekmovalcev na štiri. Pravila namreč velevajo, da če država v svetovnem pokalu gosti več kot dve postaji, je nacionalna smučarska zveza gostiteljice upravičena do nacionalne kvote na največ dveh.

Bodo pa Nemci (v svetovnem pokalu so letos gostitelji s petimi postajami, tudi letalnico v Oberstdorfu) po pisanju Eurosporta dodatno kvoto izkoristili za drugo postajo novoletne turneje Garmisch-Partenkirchen.

Horngacherjeva zasedba je odlično začela sezono in je med favoriti za zlatega orla, Wellinger, Paschke in Geiger v skupnem seštevku svetovnega pokala zasedajo drugo, tretje in četrto mesto.

Najboljši trije z lanske novoletne turneje Foto: Reuters

Zlatega orla bo branil Halvor Egner Granerud, Anže Lanišek je bil na lanski turneji skupno tretji. Ob Lanišku je Hrgota v ekipo uvrstil še Timija Zajca, Domna in Petra Prevca ter Lovra Kosa.