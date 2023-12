Peter Prevc bi mlajšo sestro Niko v vsakem primeru enako objel #video

Za družino Prevc so bili zadnji tedni v znamenju posebnih mejnikov. Najmlajša Nika je v Engelbergu skočila do premierne zmage med članicami in povrhu do 100. slovenske, najstarejši Peter je presegel mejo deset tisoč točk v svetovnem pokalu, Prevčevi pa so zelo blizu 30. zmagi. "Vseeno je, kdo do nje skoči, le da se čim prej zgodi," poudarja Peter.

Skakalna družina Prevc že vrsto let navdušuje ljubitelje skokov. Kot prvi je začel Peter Prevc in nanizal številne uspehe ter sprožil navijaško evforijo v Sloveniji. Številne medalje na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, osvojen veliki kristalni globus za najboljšega v svetovnem pokalu, zlati orel na prestižni novoletni turneji, polet do 250 metrov kot prvi na svetu so tisti največji dosežki, do katerih je skočil Pero.

Nedavno se je lahko pohvalil z novim mejnikom, potem ko je v svetovnem pokalu osvojil deset tisoč točk. "Predvsem to, da dolgo vztrajam in da z vztrajnostjo lahko prideš do marsikaterih mejnikov. Po drugi strani pa je tu Stefan Kraft, ki ima dva tisoč točk več in je manj časa v svetovnem pokalu kot jaz. Hitro si prizemljen, da je bil nekdo hitrejši in boljši," je najstarejši od bratov Prevc dejal, kaj mu pomeni tovrsten podvig.

Hitro pospravil stvari in se s Francozi odpeljal gledat sestro Niko

Na zadnji postojanki pred prestižno novoletno turnejo so fantom v Engelbergu delala družbo tudi dekleta. In po Petru in Domnu se je v tem švicarskem skakalnem prizorišču veselila krstne zmage tudi najmlajša skakalka v družini Prevc. Nika je pri 18 letih v velikem slogu skočila na vrh in po Sari Hendrickson postala druga najmlajša s tovrstnim uspehom.

Nika Prevc je bila zmagovalka Engelberga. Družbo na zmagovalnem odru ji je delala reprezentančna kolegica Ema Klinec, ki je bila druga. Foto: Guliverimage

Njen uspeh je v izteku skakalnice pospremil tudi Peter, ki je bil navdušen nad tem, kako se je Nika spopadla z izzivom. Prva je bila namreč že po prvi seriji in se ni ustrašila pritiska: "Zelo dobro je bilo. V sobi sem čakal svojo tekmo in sploh nisem imel namena iti pogledat deklet. Ko je bila Nika po prvi seriji vodilna, sem moral vse skupaj pospraviti in iti s Francozi na skakalnico, ker so bili ravno na parkirišču. Da mi ni bilo treba peš. Čakal sem jo spodaj, ampak brez pričakovanj. Kakorkoli bi se razpletlo, bi jo enako objel. Predvsem sem bil vesel, da ji je uspelo premierno skočiti na prestol. Da si je potrdila, da je tega sposobna, če umirjeno pristopi k tekmi."

"Povsem vseeno, le da se čim prej zgodi"

O tem, da je bilo verjetno le vprašanje časa, kdaj bo tudi Nika stopila na najvišjo stopničko odra za zmagovalce, je Peter povedal: "Nihče ji ni nič pogojeval, da je to potrebno. Verjel sem, da se to lahko zgodi. Da bo Nika premešala štrene. Ne le v slovenski reprezentanci, ampak tudi na svetovni lestvici."

Nika je skočila do 100. slovenske skakalne zmage in 29. družine Prevc. Na vprašanje, kdo bo skočil do jubilejne 30., se je Peter nasmehnil: "Povsem vseeno, le da se čim prej zgodi."

Peter Prevc upa, da bo na novoletni turneji pokazal najboljše skoke in se veselil dobrih rezultatov. Foto: Guliverimage

Pred njim in skakalci je prvi osrednji vrhunec sezone. Prestižna novoletna turneja, ki se bo začela 28. decembra s kvalifikacijami v Oberstdorfu, bo pritegnila ogromno pozornosti v zimskem svetu. Kako je biti kralj turneje štirih skakalnic, Peter zelo dobro ve, saj mu je ta podvig uspel v sezoni 2015/16. Da bi napadel zlatega orla letos, bo verjetno previsoka ovira, a se nadeja dobrih skokov: "Lahko se zgodi bleščeč dan. Celotno sezono skačem podobno. Uvrstitve so podobne. Morda sem kdaj že malce preveč napet, da bi na kateri tekmi lahko več iztržil. Ne napetost zaradi tekme, ampak želja po boljšem rezultatu privede do tega, da naredim kakšne napake. Upam, da se bom med prazniki umiril in spočil, da bom šel z umirjenimi mislimi na tekme."