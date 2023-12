Na novoletno turnejo pri 42 letih

Štirikratni olimpijski prvak leta 2002 in 2010 bo na skakalnicah v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu v ekipi skupaj z Gregorjem Deschwandnom, Killianom Peierjem in dvajsetletnim Remom Imhofom.

Za Simona Ammanna so mnogi pričakovali, da bo lanska olimpijska sezona zadnja, vendar je bil že pred novo sezono znova uvrščen v reprezentanco. Svetovni prvak je postal leta 2007 v Sapporu, ima 23 posamičnih zmagah v pokalu in 80 zmagovalnih stopničk.

V svetovnem pokalu je zmagal na 23 tekmah. Foto: Guliverimage

Na novoletni turneji ni zmagal v skupnem seštevku, prvi pa je bil leta 2008 in 2013 v Oberstdorfu in leta 2011 v Garmischu. Leta 2015 je v Bischofshofnu grdo padel in so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je okreval po hudem pretresu možganov, a se je hitro vrnil na skakalnice.