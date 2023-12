S kvalifikacijami v Oberstdorfu se začenja 72. novoletna turneja v smučarskih skokih, ki se bo končala 6. januarja v Bischofshofnu, kjer so imeli v zadnjih dneh težave zaradi plazu, a zagotavljajo, da bo prizorišče nared za zaključek prvega vrhunca sezone. Zlatega orla brani Norvežan Halvor Egner Granerud, na stavnicah najvišje kotira vodilni skakalec sezone Stefan Kraft, Slovenci pa se v boj odpravljajo s petimi skakalci in napadajo prve stopničke sezone. Anže Lanišek je lansko turnejo končal na tretjem mestu. Kako bo tokrat?

Čas je za prvi vrhunec sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih. Moška karavana začenja že 72. tradicionalno novoletno turnejo štirih skakalnic, sestavljeno iz nemškega in avstrijskega dela. Skakalci boj za zlatega orla in denarno nagrado začenjajo v Oberstdorfu, nato sledi selitev v Garmisch-Partenkirchen, kjer bo tekma na prvi dan leta 2024, od tam se bodo preselili v Innsbruck, zadnje dejanje pa bo na sporedu 6. januarja v Bischofshofnu.

Stefan Kraft je glavni favorit za končno zmago. Foto: Reuters

Kraft kotira najvišje

Med 58 prijavljenimi na današnje kvalifikacije je šest skakalcev, ki se že lahko pohvalijo z zlatim orlom: Stefan Kraft (2015), Peter Prevc (2016), Kamil Stoch (2017, 2018, 2021), Rjoju Kobajaši (2019, 2022), Dawid Kubacki (2020) in Halvor Egner Granerud (2023).

Prav vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala, zmagovalec petih od osmih tekem sezone Kraft, je glavni pretendent za končno zmago na turneji. Na stavnicah mu sledita Kobajaši in Karl Geiger. Na splošno so sezono najbolje začeli Avstrijci in Nemci, ki v skupnem seštevku zasedajo prvih pet mest - Andreas Wellinger je drugi, Pius Paschke tretji, Geiger četrti, Jan Hörl pa peti.

Zmagovalec zadnje izvedbe Halvor Egner Granerud Foto: Reuters

Največ zmag na novoletni turneji – pet – je zbral Janne Ahonen.

Peterica Slovencev

Slovenski tabor bo lahko računal na pet tekmovalcev. Glavni trener Robert Hrgota je v Nemčijo odpeljal Anžeta Laniška, Lovra Kosa, Timija Zajca in Petra ter Domna Prevca. Najvišje v svetovnem pokalu je Lanišek na sedmem mestu. Anže Lanišek je lansko novoletno turnejo končal na tretjem mestu. Foto: Guliverimage

Slovenci na osmih tekmah sezone še niso skočili na zmagovalni oder, sta mu pa bila s četrtim mestom zelo blizu Lanišek in novi zimski državni prvak Kos.

Na zadnji izvedbi novoletne turneje je od Slovencev najvišje končal Lanišek na tretjem mestu, drugi je bil Kubacki.

Z grand slamom oziroma zmagami na vseh štirih postajah ene izvedbe novoletne turneje se lahko pohvalijo trije skakalci. Kot prvemu je to uspelo Svenu Hannawaldu (2001/02), nato Kamilu Stochu (2017/18), kot zadnjemu pa še Kobajašiju (2018/19).

Želi si udarnega starta

"Rezultatsko je lani Anže vlekel voz in zamaskiral rezultate drugih fantov. Letos imamo dobre tudi druge fante, a nimamo zmagovalnega odra in je to izpostavljeno. Pričakovanja so visoka, kar je razumljivo. Če bi bil Lovro v Engelbergu na stopničkah, bi bilo videti drugače. Če smo Engelberg zapustili nezadovoljni in smo imeli sedmega in devetega skakalca, je raven skakanja visoka. Krivulja gre navzgor, kar je pomembno. Želim, da bi fantom na novoletni turneji uspel udaren start," je pred odhodom v Nemčijo dejal Hrgota.

Kot prvi od Slovencev je skupno zmago slavil Primož Peterka,(1996/97).

Primož Peterka je leta 1997 pri zgolj 17 letih postal prvi Slovenec s skupno zmago na novoletni turneji. Foto: Guliverimage

Kvalifikacije v Oberstdorfu so predvidene za 16.30. Na petkovo tekmo se bo uvrstilo 50 skakalcev, ki bodo v prvi seriji skakali v parih - zmagovalec kvalifikacij s 50., drugi z 49. ... V finale bo napredovalo 25 zmagovalcev parov in pet najboljših srečnih poražencev.

Zmagovalec turneje bo tisti, ki bo zbral največ točk v seštevku osmih skokov.