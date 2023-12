Prazna glava in napad Slovencev

Sezona smučarskih skokov je v polnem zamahu, iz slovenskega zornega kota je uspešna, manjkajo le še stopničke, ki so jim zelo blizu. A ne le nekateri posamezniki, razpoloženi so številni. Anže Lanišek je tako kot lani naš najboljši mož na sedmem mestu v svetovnem pokalu. Ravno pravi čas je začel dvigovati tempo, saj se bodo skakalci od 28. decembra do 6. januarja potegovali za zlatega orla, ki mu je bil najbližje lani, ko je bil tretji.

Drugi najboljši slovenski skakalec je izkušeni Peter Prevc na 14. mestu, ki ve, kako je v zrak dvigniti lovoriko najboljšega na turneji, potem ko mu je ta podvig uspel v sanjski sezoni 2015/16. Timi Zajc (16. mesto) kaže na trenutke izvrstne skoke, a mu na tekmi še ne uspe sestaviti tistih najboljših. Zelo blizu jim je bil tudi Lovro Kos (21.), Domen Prevc (20.) pa je letos naredil korak naprej v konstantnosti.

Robert Hrgota je optimističen pred začetkom prvega vrhunca sezone. Foto: www.alesfevzer.com

"Moram reči, da sem zelo zadovoljen z dosedanjim potekom sezone. Imamo ekipno pet fantov, ki so skoraj konstantno uvrščeni med najboljših 15, kar je bil naš cilj. Ali pa med najboljših 20. Po kvalifikacijah v Engelbergu so bila pričakovanja višja. Žal je konkurenca tako zgoščena. Hitro izpadeš iz deseterice, morda petnajsterice. Letos je zanimivo, da je vrh širok. Na tekmi bomo morali narediti dva dobra skoka," pravi glavni trener Robert Hrgota.

"Ekipa je dobra, ni pa še stopničk"

Poudaril je tudi, da letos ne izstopa le Lanišek kot lani, ko je bil praktično edini razpoloženi na uvodu v sezono: "Rezultatsko je lani Anže vlekel voz in zamaskiral rezultate drugih fantov. Letos imamo dobre tudi druge fante, a nimamo zmagovalnega odra in je to izpostavljeno. Pričakovanja so visoka, kar je razumljivo. Če bi bil Lovro v Englebergu na stopničkah, bi bilo videti drugače. Če smo Engelberg zapustili nezadovoljni in smo imeli sedmega in devetega skakalca, je raven skakanja visoka. Krivulja gre navzgor, kar je pomembno. Želim, da bi fantom na novoletni turneji uspel udaren štart."

Upa na poštenost pri meritvah

Na vprašanje, ali bodo v slovenski vrsti pred turnejo naredili še kaj sprememb glede opreme, je Hrgota odgovoril: "Nenehno iščemo stik s konkurenco, posledično iščemo podrobnosti, ki bi prinesle doprinos. A je treba na koncu še vedno dobro skočiti."

Timi Zajc upa, da se mu bosta na tekmi vendarle poklopila dva dobra skoka. Foto: Reuters

Če gledamo na številne diskvalifikacije zaradi dresov na zadnji postojanki v Engelbergu, lahko pričakujemo striktno merjenje tudi na turneji štirih skakalnic. Hrgota predvsem upa, da bodo merila za vse enaka: "Želim si, da bodo tekme na novoletni turneji poštene. Da ne bo odstopanj. Dobili smo informacijo, da bodo na novoletni turneji skušali biti pošteni do vseh, kar me veseli."

Osrednji slovenski adut je pred turnejo zagotovo Lanišek, ki zadnja leta kaže najbolj konstantno visoko formo. Letos mu pravi preboj še ni uspel, morda pa mu uspe ravno na novoletni turneji: "Veseli me, da imamo Anžeta, Lovra in Timija, ki na tekmi še ni pokazal vsega, kar zna. Veseli me, da prihajamo z močnimi fanti. Morda ne s takšnimi rezultati kot lani z Anžetom. Forma pa je visoka. Zelo me veseli, da imamo močne fante. Zelo mirno gremo lahko na turnejo. Morda je imel Anže lani še pričakovanja od zunaj, letos ima res prazno glavo. Lahko le napadamo."

"Zelo pomemben je miren štart"

Že lani je Lanišek postavil letvico visoko s tretjim mestom, zato bo tudi letos prisotna želja, da bi katerega od slovenskih orlov videli na zmagovalnem odru: "Cilj je, da gremo iz tekme v tekmo, kot vedno ponavljam. Da začnemo dobro. Lani v Oberstdorfu se je nekako oddaljil v boju za zmago. Zelo pomemben je miren štart. Zelo veliko se lahko v Oberstdorfu dobi ali izgubi."

Peter Prevc kaže konstantne skoke. Foto: Guliverimage

Pogovor se je nato usmeril k suverenosti avstrijskega skakalca Stefana Krafta na začetku sezone, ki je zmagal že na petih tekmah. "Zelo visoka in stabilna raven skakanja. Morda je prve štiri tekme še odstopal, zdaj pa so razlike vedno manjše. Bo kar zanimiv boj. Vrh je po mojem mnenju širok," ob tem pripoveduje Hrgota, ki je vesel, da so lahko slovenski orli v pripravljalnem obdobju preizkusili vsa štiri prizorišča: "Novoletna turneja res poteka dan za dnem in nimaš časa, da se navadiš, privadiš. Zato je dobrodošlo, da prideš z občutki, ki si jih poleti nabiral. Letos nam je k sreči prvič uspelo, da smo preizkusili vse štiri skakalnice – od tega tri na ledeni smučini."

V pričakovanju Zajčevega odskoka

Peterica, ki bo začela turnejo, jo bo najverjetneje tudi zaključila, izpostavlja prvi mož stroke. A ob predpogoju, da zadržijo raven skakanja, hkrati pa bo pozoren tudi na to, kaj se dogaja na celinskem pokalu, če bo slučajno kdo od naših skakalcev blestel v tem tekmovanju.

Foto: Guliverimage

Verjame, da bi se lahko tudi Zajcu poklopila dva skoka: "Toliko bolj smo izpostavljeni široki konkurenci. Morda mu manjka tista mehkoba na tekmi, da bi posegel po samem vrhu. Tega se zaveda. Ve, da z glavo skozi zid ne more, da izsiljevati ne more. Iz tega se je že pobral in zagotovo mu bo letos uspelo," poudarja Hrgota, ki se je dotaknil še našega drugega najboljšega skakalca v tej zimi, Petra Prevca: "Zelo konstanten je in kaže visoko raven skakanja. Morda ima na tekmi večkrat smolo kot srečo in je še vedno med prvimi 15, oziroma blizu deseterice – bil je na primer šesti v Ruki. Zaveda se, da je navkljub napakam konkurenčen in uživa na skakalnici."

Novoletna turneja se bo začela v Oberstdorfu 28. decembra s kvalifikacijami, ki bodo pomembne z vidika dvobojev na izpadanje. Ti bodo čakali skakalce v prvih serijah vseh štirih tekem.