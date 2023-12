Sezona se je za Timija Zajca z dvema osmima mestoma v Ruki začela spodbudno. Pričakovalo se je, da bo dobro pripravljenost slej ko prej kronal tudi na tekmi, vendar (še) ni našel priključka z najboljšimi. Zametke vrhunskih skokov je pokazal na zadnji postojanki svetovnega pokala v Engelbergu, ki je bila zanj nemirna. Po dobrem prvem dnevu in devetem mestu je drugi dan sledilo razočaranje, saj se mu drugemu mestu navkljub v kvalifikacijah ni uspelo uvrstiti v finalno serijo. "Nihanja so del športa. Po nedelji sem bil razočaran in jezen, ker sem mi po dobrih kvalifikacijah na tekmi in izšlo. Takšen je ta šport. Hitro si lahko na vrhu, hitro dol," je dejal in nadaljeval: "To sem sprejel. Pomembno je, da mirno nadaljujem. Trenutno sem več pozornosti posvetil svoji tehniki na skakalnici in v Oberstdorfu bomo videli, kako spočiti smo ter v kakšni formi začenjamo."

Kljub temu glavni trener Robert Hrgota ohranja visoko mnenje o Zajcu in verjame, da bo prišel tudi njegov čas, saj na treningih sicer dobro deluje. "Če sem bil v kvalifikacijah drugi, potem znam skočiti," je povedal Zajc. "Vsi se zavedamo, da se mora za vrhunski rezultat marsikaj iziti. Morda mi trenutno ni vse naklonjeno. A to še ni konec sveta. Močno bom treniral in počakal, da pride moj čas."

Foto: Reuters

Ko gre za pričakovanja glede novoletne turneje, Zajc pravi, da je težko karkoli napovedovati glede na trenutni položaj. "Hitro si lahko na vrhu, hitro zadaj," je poudaril: "Najprej moramo priti v Oberstdorf in po prvi tekmi bomo videli, kam nas bo ta pripeljala."

Za Zajca ima novoletna turneja poseben pomen in nekoč bi rad stal na vrhu. "Želim si osvojiti zlatega orla. Toda v tem trenutku nihče ne more napovedati, ali se bo to zgodilo ali ne," je priznal. "Na določene stvari nimam vpliva. Težko je karkoli napovedati."