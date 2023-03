Slovenski smučarski skakalci so finalni spektakel v domači Planici začeli na sijajen način, v kvalifikacijah za petkovo tekmo (ob 15. uri) so Anže Lanišek, Timi Zajc in Domen Prevc zasedli prva tri mesta. "Veseli me, da trenutno tako zelo uživam v poletih. Polet v kvalifikacijah je bil za piko na i," se je po opravljenem delu smejalo Lanišku, ki se mu ob odsotnosti Dawida Kubackega odpirajo možnosti za tretje mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. 26-letnik ima ob omembi tretjega mesta mešane občutke, a bo dal vse od sebe za skok na zmagovalni oder. Pa ne le v seštevku sezone, pač pa tudi v seštevku poletov in z rojaki v pokalu narodov.

Okoli 12 tisoč gledalcev, med njimi kar nekaj tisoč mlajših ljubiteljev smučarskih poletov je imelo že prvi dan tradicionalnega zaključka sezone v Planici kaj videti. Slovenski trio je v kvalifikacijah zasedel prva tri mesta in poskrbel za navdušenje ob izteku letalnice bratov Gorišek.

Zmagovalec Anže Lanišek je poletel do 239 metrov in končal 5,5 točke pred Timijem Zajcem, ki mu je z 241,5 metra dolgim poletom uspela najdaljša kvalifikacijska daljava, tretji je bil Domen Prevc (230). Vstopnico za petkovo preizkušnjo si je od 12 Slovencev zagotovila peterica, ob omenjenih treh še Lovro Kos (20. mesto) in Rok Masle (24.).

Kvalifikacije si je ogledalo okoli 12 tisoč navijačev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Preprosto uživa

"Fino. Mislim, da sem lepo nadaljeval od lanske Planice, zadnjega poleta. Veseli me, da tako uživam v poletih. Pri prvem skoku nisem bil povsem prepričan, ali je ali ne, na koncu se je izkazalo, da je bil še kar dober. V drugem sem že bolj užival, ker je neslo proti drugi rdeči črti, potem pa za piko na i še kvalifikacije. Lepo je dodajati po nekaj metrov, ki na velikanki veliko pomenijo. Dlje ko greš, bolj uživaš," je po kvalifikacijski zmagi v mešani coni novinarjem dejal zmagovalec in dodal, da bi se dalo potegniti do kakšnih 245 metrov: "Potem pa se kar hitro poravna. Verjamem, da bodo še malo nadgradili to."

"Veseli me, da tako uživam v poletih kot trenutno." Foto: Grega Valančič/Sportida

Lanišek je z zmago prevzel vodstvo v posebnem seštevku tekmovanja Planica 7 (v tega šteje seštevek sedmih poletov – kvalifikacijski, dva petkova, dva sobotna in nedeljska), katerega nagrada znaša 20 tisoč švicarskih frankov.

Dolga pot, s spremembo miselnosti

Slovenski začetek planiškega podaljšanega konca tedna je spomnil na lansko petkovo tekmo, ko so kar štirje Slovenci zasedli prva štiri mesta. "Lepo je, da smo tako lepo začeli. Verjamem, da smo sposobni to nadgrajevati in na tekmi peljati naprej. Lepo je bilo videti tudi toliko gledalcev, otrok," pravi eden najbolj konstantnih skakalcev sezone, ki se je z leti, kilometrino in modrostjo iz odličnega skakalca prelevil tudi v letalca.

"Zagotovo je bila pot dolga. Malo sprememb mišljenja na splošno, sprememba tehnike, odkar sem prvič prišel v svetovni pokal do zdaj, a predvsem sprememba miselnosti," pravi o poti preobrazbe v letalca. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Zagotovo je bila pot dolga. Malo sprememb mišljenja na splošno, sprememba tehnike, odkar sem prvič prišel v svetovni pokal do zdaj, a predvsem sprememba miselnosti. Zdaj je malo drugače, zdaj vem, da se mi ni treba preveč metati na zobe, včasih pa sem imel v glavi, da moram vedno skočiti perfektno." "Lepo je bilo videti tudi toliko gledalcev, otrok." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Dawid bi si zaslužil, a zagotovo se bom boril"

Slovenski tabor je napovedal petkov boj za stopničke, a za zmagovalni oder ne bo v igri le na tekmah, pač pa tudi v skupnih seštevkih. Lanišek je ob odsotnosti Poljaka Dawida Kubackega, ki je zaradi zdravstvenih težav žene Marte predčasno končal sezono, v igri za tretje mesto. Trenutno je četrti, 73 točk za Poljakom.

Lanišek v seštevku sezone za Dawidom Kubackim, ki je predčasno končal tekmovalno obdobje, zaostaja 73 točk. Foto: Guliverimage

"To tretje mesto je zdaj tako tako, saj vemo, kaj se je zgodilo z Dawidom. On bi si zaslužil top tri, se bom pa zagotovo boril, kot se da. Bomo videli, kako se bo vse skupaj razpletalo. Forma je prava, verjamem, da lahko skočim na tretje mesto," pravi 26-letnik, ki se je v preteklih dneh slišal s Kubackim in bil po pogovoru boljše volje, saj so iz Poljske prišle spodbudne novice o stanju njegove žene.

"Očitno je trojka usojena"

Če je veliki kristalni globus že oddan Halvorju Egnerju Granerudu, pa manjši za zmago v poletih še nima lastnika. V najboljšem položaju je Granerud s 380 točkami, ogrozi ga lahko Stefan Kraft (320 točk) – Avstrijec je bil v kvalifikacijah četrti, Norvežan pa peti. V boju za tretje mesto v poletih so kar trije Slovenci, tretji je Zajc (171), četrti Domen Prevc (163), peti pa Lanišek (154).

"Še bo zanimivo. Vse je v znamenju trojk, pokal narodov, poleti, skupno, lepo bi bilo tako zaključiti. Očitno je bila trojka usojena." Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob tem so Slovenci trenutno tretji v pokalu narodov. S 6.350 točkami zanesljivo vodijo Avstrijci, drugi so Nemci (5.140), tretji Slovenci imajo 4.782 točk, četrti Poljaki 4.484 točk, peti Nemci pa 4.204 točke.

"Še bo zanimivo. Vse je v znamenju trojk, pokal narodov, poleti, skupno, lepo bi bilo tako zaključiti. Očitno je bila trojka usojena."

Neugodna petkova napoved

Uvodna serija petkove posamične tekme je predvidena za 15. uro, a vremenska napoved – prihaja fronta iz Tamarja in z njo veter – ni obetavna. Najboljši slovenski skakalec sezone se z vremenom ne želi pretirano obremenjevati: "To lahko bolj pokvari načrt vodjem tekmovanja, oni bodo tisti, ki se bodo odločali, kako bo tekma potekala."

Po petkovi individualni preizkušnji bodo v soboto skakalci moči združili na ekipni tekmi (10. uri), v nedeljo pa ob 10. uri sledi še zadnja tekma sezone z najboljšimi 30 v svetovnem pokalu.