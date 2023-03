Peter Prevc sporočil dobro novico

"Pravzaprav sem v redu. Vse kosti so bile in so cele, le v vretencih je bilo na treh delih nekaj počeno. Vse skupaj se mora zarasti, da bom lahko stoodstotno funkcioniral," je svoje trenutno zdravstveno stanje opisal slovenski skakalni šampion Peter Prevc, ki je na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici huje padel.

Ko je Peter Prevc na treningu pred kvalifikacijami za nastop na Bloudkovi velikanki v sklopu nordijskega svetovnega prvenstva v Planici grdo padel, je vsem zastal dih. Pri takšnem padcu gre lahko marsikaj narobe. K sreči pri njem ni šlo in bo lahko kmalu prišel v pogon za trening.

Po najhujšem padcu je želel še skakati

"Takoj, ko sem padel, sem omedlel. Ko sem se kotalil dol, sem bil spet pri zavesti. Gledal sem, ali kakšna smučka drvi proti meni. Zdravniki so me nato pridržali, da nisem vstal. Ko so me dali v rešilca, sem spet omedlel. Takrat, ko je bila smrtna nevarnost mimo," je opisal prve trenutke po padcu. Najprej je vsem rekel, da bo šel še skakat: "Res sem rekel, ker se nisem tako slabo počutil. Takrat je govoril adrenalin. Kasneje te želje ni bilo več (smeh, op. a.)."

Padec, ob katerem je vsem zastal dih. Foto: Sportida

Na vprašanje, ali si je morda ogledal posnetek, je odgovoril: "Nekaj posnetkov je bilo, čeprav so vsi kamere obračali stran. Takoj naslednji dan sem si ga pogledal in tudi še kdaj. Zelo sem bil radoveden, kaj se je zgodilo."

Poudaril je, da je bil to njegov najhujši padec. Zlasti, ko je drugič priletel na smučko: "Tam sem imel tudi edino modrico. Verjetno je bila ledvica takrat udarjena. To me je najbolj bolelo. Zatečeno je bilo. Ko sem se ulegel, sem mislil, da imam kaj podloženo pod križem."

"Ne vem, ali mi želi kdo kaj povedati"

O razlogu za padec smo zapisali, da je bil morda kriv čevelj, ki pa ga po neljubem dogodku niso našli. In kaj zdaj pravi izkušeni Prevc? "Čepek se je odpel. Zakaj se je, ne vem. Čevelj je bil nov. Ali sem bil jaz površen ... Če se je to zgodilo prvič po toliko skokih, ne vem, ali mi želi kdo kaj povedati," je odgovoril.

Foto: Sportida / Gregor Valančič

Po padcu se je vnela debata, zakaj slovenski šampion ne uporablja zaščitne vrvice, ki ob takšnih neljubih dogodkih drži smučko, tako da jo ima skakalec vsaj za silo pod nadzorom. "Čepek bi se vseeno odpel, bi pa zvozil brez padca. Upam, da jo je serviser že dal gor in da to ne bo več vprašanje. Včasih smo skakali na precej slabši opremi in je držalo. Zdaj, če se je veliko menjala oprema, kdaj te zaščite nisi dal gor," je o tem, zakaj ni imel zaščitne vrvice, povedal Peter.

Rehabilitacija poteka dobro, čaka le še zeleno luč zdravnikov, da spet začne trenirati. Po koncu svetovnega pokala v Planici ima naslednji pregled, na katerem bo dobil nove odgovore. Padec k sreči ne bo vplival na priprave na novo sezono. Tako kot preostali slovenski orli bo začel trenirati konec aprila oziroma v začetku maja.

V Planici bo bodril moštvene kolege

"Ko se razbiješ, se telo zakrči in je treba telesu sporočiti, da ni v smrtni nevarnosti in se lahko mišice sprostijo. Vse masaže, terapije pomagajo, da se telo čim hitreje prekrvavi," je povedal o poteku rehabilitacije.

Peter že zre proti naslednji sezoni. Foto: Guliverimage

Ko je marca naznanil konec sezone, je dal vsem vedeti, da bo do konca selektor s kavča, fante pa bo bodril tudi v dolini pod Poncami in upal, da se bodo na Letalnici bratov Gorišek izkazali. "Zdaj sem že skoraj mesec umaknjen od skokov. Pred Vikersundom me je bolj srbelo. Do Vikersunda sem normalno gledal, nato mi je bilo malce žal, da nisem mogel iti," je 30-letni skakalec odgovoril še na vprašanje, ali ga kaj mika, da bi tudi sam nastopil na planiški lepotici.