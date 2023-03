Če smo lani ob koncu svetovnega pokala v Planici na letalnici bratov Gorišek vse tri brate Prevc spremljali v vlogi tekmovalcev, bo letos med temi zgolj eden, Domen Prevc.

Kapetan slovenske reprezentance Peter je po grdem padcu na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu predčasno končal sezono, Cene pa je pred začetkom novega tekmovalnega obdobja napovedal konec kariere, tako da bo med prvo in drugo serijo sobotne ekipne tekme z zadnjim poletom uradno končal kariero.

V Planici bo edini od bratov Prevc, ki bo v tekmovalni vlogi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vesel, da bo konec pakiranja"

Najmlajši od bratov Prevc se veseli, da je konec dolge sezone – še nikoli finale v Planici ni bil na sporedu tako pozno – tik pred vrati. "Planica je ena od mojih najljubših tekem, sploh letos, ko je bila res dolga sezona, se veselim, da bo konec pakiranja, da končamo," je dejal v pogovoru z novinarji in na vprašanje, koliko energije je po vseh mesecih od začetka ostalo, dodal: "Sam sem se po norveški turneji končno malo spravil k sebi, v Lillehammerju sem bil bolan. Bolan sem bil zadnjič v 5. razredu v osnovne šole. Počasi prihajam k sebi, morda bom ravno pravi za konec sezone."

"Pred letalnicami sem predvsem bolj miren in samozavesten"

Triindvajsetletnik se najbolje počuti na letalnicah, prav na Kulmu je letos po skoraj štirih letih znova skočil na zmagovalni oder individualnih tekem svetovnega pokala. Pred njim sta končala le najboljša v skupni razvrstitvi svetovnega pokala in poletov Halvor Egner Granerud in Stefan Kraft.

Na Kulmu je januarja po štirih letih znova stal na odru za zmagovalce posamične tekme svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

"Pričakovanja? Letos bi rad dosegel še ene stopničke na individualni tekmi in se uvrstil na ekipno tekmo," razmišlja o željah za Planico, ki jo pričakuje umirjeno in samozavestno: "Pred letalnicami sem predvsem bolj miren in samozavesten, saj vem, da tukaj znam, da bo tukaj šlo, da bom lahko naredil svoje delo, da bom, tudi če bo kakšen spodrsljaj, prišel v drugo serijo."

"Tretje mesto bi bilo lepo, a tukaj šteje mali kristalni globus"

Če je veliki kristalni globus že oddan Granerudu, pa manjši za zmago v poletih še nima lastnika. V najboljšem položaju je Granerud s 380 točkami, ogrozi pa ga lahko Stefan Kraft (320 točk). Obeta se slovenski troboj za tretje mesto. Trenutno ga drži Timi Zajc (171), četrti je Domen (163), peti pa Anže Lanišek (154).

"Tretje mesto bi bilo lepo, a šteje mali kristalni globus. To so cilji za prihodnje leto, motivacija za naprej." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Tretje mesto bi bilo lepo, a tukaj šteje mali kristalni globus. To so cilji za prihodnje leto, motivacija za naprej. Vem, kje je mogoče izboljšati stvari," je proti ciljem prihodnje sezone pogledal 20. skakalec zime in se dotaknil še prostora za napredek v svetovnem pokalu na splošno: "Najprej je tu prenos hitrosti z mize, da bo stalnejši, poleg tega pa desno smučko v zraku malo preveč mečem ven in izgubljam preveč upora. Gre za malenkosti, ki pa na koncu precej prinesejo.

Slovenske barve bodo v četrtkovih kvalifikacijah zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Lovro Kos, Domen Prevc, Žak Mogel, Rok Masle, Tilen Bartol, Maksim Bartolj, Matija Vidic, Jernej Presečnik in Rok Oblak.

Četrtkove kvalifikacije, nedeljski konec

V četrtek, ta dan bo pod Ponce znova privabil več tisoč otrok, bodo ob 10.30 kvalifikacije, v petek sledi posamična tekma s prvo serijo ob 15. uri. V soboto bodo skakalci moči združili na ekipni tekmi (ob 10. uri), v nedeljo pa ob 10. uri sledi še zadnja tekma sezone z najboljšimi 30 v svetovnem pokalu.