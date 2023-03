Čas je za slovo slovenskega skakalca, ki je poletel najdlje: "Obrnil bom nov list"

Cene Prevc, Bor Pavlovčič in Tilen Bartol so slovenski skakalci, ki se bodo ta konec tedna v Planici poslovili od smučarskih skokov. Na Letalnico bratov Gorišek ima prav posebne spomine zadnji, ki je leta 2016 na preizkusu poletel 252 metrov, a ni obstal na smučeh. Tako daleč ni poneslo še nobenega Slovenca. Daleč je želel leteti tudi v svetovnem pokalu, vendar ni našel priključka, kot si je želel, zato se je odločil, da pri 25 letih konča kariero. Zadnji skok na športni poti bo opravil v soboto.

Kako ste se počutili v četrtek v Planici? Za las ste bili prekratki, da bi se še zadnjič v karieri uvrstili na tekmo, potem ko ste bili v kvalifikacijah 43.

V Planici se vedno počutim dobro, čeprav skoki niso na ravni. Vseeno uživam, če ne drugega, v vzdušju.

Pri prvem poskusnem poletu ste verjetno vseeno uživali. Poneslo vas je 222,5 metra, vaš osebni rekord pa znaša 247,5 metra.

Ker je bila rampa višje in je bila hitrost posledično večja, je šlo. Ko so v nadaljevanju znižali zaletno mesto, nisem imel hitrosti in mi je pri preletu zmanjkovalo višine. Vesel sem, da sem šel čez 200 metrov, to je pa tudi vse.

Zadnji skok Tilna Bartola v konkurenci. V kvalifikacijah v Planici je bil 43. in tako za tri mesta zgrešil mesto med nastopajočimi na petkovi preizkušnji. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob Cenetu Prevcu in Boru Pavlovčiču se boste ta konec tedna od smučarskih skokov poslovili tudi vi. Kaj je bil razlog pri vas?

V zadnjih dveh letih nisem našel stika s svetovnim pokalom, da bi bil sploh tam, kjer sem si želel biti, torej v družbi najboljših. Čas je, da obrnem nov list, se poslovim in dam prednost še čemu drugemu v življenju.

Kje vidite razlog, da vam ni uspelo najti priključka z najboljšimi?

Ne vem. Marsikaj smo poskusili z opremo, pri meni, načinu treninga, a na koncu nikakor ni šlo. Po drugi poškodbi kolena nisem prišel niti blizu.

Kaj bo počel v prihodnje, še ni hotel razkriti. Foto: Grega Valančič/Sportida

Verjetno je na odločitev vplivalo tudi to, da s skoki niste dovolj zaslužili, za vsakdanje življenje pa potrebujete denarna sredstva.

Tudi finančno je treba gledati. V življenju je treba zaslužiti. Našel sem se drugje in mislim, da mi bo tudi tam všeč. Kaj bom počel? Naj to za zdaj ostane še skrivnost.