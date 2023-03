Slalomistka na divjih vodah Urša Kragelj je uradno oznanila konec bogate športne kariere, ki jo je v zadnjem obdobju zaznamovala poškodba rame, kar je bil tudi eden od razlogov za slovo od brzic, so danes sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. V skoraj dveh desetletjih tekmovanj na najvišji mednarodni ravni je Primorka osvajala kolajne na svetovnih in evropskih prvenstvih ter tekmah svetovnega pokala, izkusila pa je tudi nastop na olimpijskih igrah.

34-letna Urša Kragelj se je odločila za nove življenjske izzive in veslo odložila v kot. Odločitev ni bila lahka, a k njej je precej pripomogla huda poškodba, ki jo je staknila na treningu pred svetovnim pokalom v Bratislavi leta 2019, zaradi katere je kasneje med veslanjem čutila bolečine.

"Ta odločitev je zorela kar nekaj časa. Že pred olimpijskimi igrami v Tokiu sem se začela odločati, ali bom nadaljevala do Pariza ali ne. Morda mi je telo samo povedalo, da je dovolj, da so napori vrhunskega športa nekoliko pretežki. Odločitev je bila naravna, z njo sem pomirjena. Hkrati se veselim novih izzivov, ki mi bodo prišli naproti. Seveda bom ostala povezana s kajakom in upam, da bom v kajaku sodelovala morda na drugih področjih," je povedala Kragljeva.

Odločitev o zaključku športne kariere je prišla po tehtnem premisleku. "Dvajset, petindvajset let svojega življenja sem posvetila temu športu. Menjava okolja, preizkus na čisto novem področju je nekaj, česar je človeka strah, ampak je nekaj nujnega. Prehod ni bil težek. Šla sem postopoma. So prednosti in slabosti, tudi vrhunski športnik je biti težko in ima svojevrstne izzive, prav tako pa tudi drugo delo. Ne bi rekla, da je nekaj težje od drugega."

Odločitev o koncu športne kariere je prišla po tehtnem premisleku. Foto: Grega Valančič/Sportida

Petnajst kolajn

V karieri je Urša osvojila petnajst kolajn na svetovnih in evropskih prvenstvih, tako za člane in mlajše člane kot mladince, ter na tekmah svetovnega pokala. Na članskem svetovnem prvenstvu je osvojila dve bronasti ekipni kolajni v letih 2010 in 2013, na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani leta 2017 so bile kajakašice evropske prvakinje, poleg tega pa je na prvenstvih stare celine osvojila tudi dve posamični kolajni (srebro leta 2016 in bron leta 2010).

Bila je prva slovenska slalomistka na divjih vodah, ki je na članskem prvenstvu osvojila posamično kolajno, bila je tudi prva slovenska slalomistka s kolajno svetovnega pokala in zmago v svetovnem pokalu. Zmago v svetovnem pokalu si je priveslala leta 2012, leto prej pa je z bronom v Tacnu osvojila prvo slovensko žensko kolajno na svetovnih pokalih v slalomu. Poleg tega je bila v svetovnem pokalu še trikrat tretja. Leta 2012 se je veselila zmage v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Bila je prva slovenska slalomistka na divjih vodah, ki je na članskem prvenstvu osvojila posamično kolajno. Foto: Sportida

Več let je živela na poti s tekme na tekmo, s priprav na priprave, se odrekala marsičemu v lovu za športnimi sanjami, ki so jo leta 2016 tudi popeljale na olimpijske igre v Riu de Janeiru. Čeprav je v lanski sezoni na mednarodni ravni nismo videli, pa je nastopila na domači tekmi. "Najbolj mi manjka voda in tudi vem, da mi bo najbolj manjkala. Ta šum. Rada se vračam v okolico vode, še vedno grem rada veslat, na žalost moje telesne zmožnosti niso več takšne, kot so bile, ampak vseeno izredno uživam v veslanju in vodi, tudi v gledanju in spremljanju tega športa. Upam, da bom imela tudi v prihodnje možnost strokovnega komentiranja največjih tekem slaloma na divjih vodah. Zagotovo me boste še videli v Tacnu, ob Soči in drugih rekah, je zatrdila.

Da bo preskok v "novo" življenje čim lažji, je poskrbela z uspešno dokončanim študijem, v prihodnjih dneh pa jo že čakajo novi službeni izzivi. "Aprila začnem delati v novi službi, kjer bom delala na trajnostnih projektih. To bo zame nov izziv, po zaključenem študiju prevajalstva sem opravila še magisterij iz marketinga. Želim si dodati svoj delček družbi in delo pri trajnostnih projektih me zelo veseli. Upam, da bom delala tudi kaj v povezavi z marketingom v športu. Veselim se tega, kar prihaja," je sklenila.