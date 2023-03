Bor Pavlovčič še poletel za slovo, tekma pa je prestavljena na soboto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Veter je danes krojil urnik v Planici in naposled odpihnil tekmo.

Veter je danes krojil urnik v Planici in naposled odpihnil tekmo. Foto: Sportal

Napovedi o neugodni vremenski prognozi v Planici so se žal uresničile. Pod Poncami je bilo popoldan precej vetrovno, vodstvo tekmovanja je imelo precej dela, žirija je večkrat zasedala in prestavljala odločitev o usodi tekme. Kot zadnjo možnost je postavila 17. uro, a tudi tedaj tekme ni bilo mogoče začeti, zato so jo prestavili na soboto ob 8.45. Je pa kot predtekmovalec svoj zadnji polet v karieri izpeljal Bor Pavlovčič.