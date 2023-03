Izpraznjeni zlati Zajc dobil dodatno energijo

Za Timijem Zajcem je uspešna sezona, ki jo želi kronati s poletom na zmagovalni oder v domačem okolju na Letalnici bratov Gorišek. Na sosednji Bloudkovi velikanki se je pred enim mesecem na nordijskem prvenstvu v Planici veselil zlate posamične in ekipne medalje. Psihično in fizično so ga uspehi izželi, a je za konec svetovnega pokala v Planici spet dobil zagon za morebiten skok na zmagovalni oder.

"Sezona je dolga. Več kot sem letos, ne bi mogel doseči. Po norveški turneji sem bil kar izpraznjen, utrujen. Naslov svetovnega prvaka me je kar izpraznil. Vse je prišlo za mano, utrujenost. Težko je bilo. Hitro smo šli na Norveško. Želja je bila tam velika, vendar glava in telo nista dala, da bi šlo bolje," je Timi Zajc razložil, da je po velikem zmagoslavju v Planici plačal davek.

Še enkrat več je dokazal, da je skakalec za velike tekme. Pri vsega 22 letih ima že sedem medalj v vitrini, od tega dve posamični. Letošnje planiško zlato je tako priključil srebrnemu odličju na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu 2022 – v letu, v katerem se je veselil tudi dveh olimpijskih medalj.

Lahti je bil vprašljiv

Na letošnji turneji Raw Air je bil povrhu vsega malce bolan. Fizično ga je pobralo, a se je do konca le pozdravil. Razmišljal je celo, da bi izpustil zadnjo postojanko pred Planico v Lahtiju: "Že v Vikersundu za zadnjo tekmo nisem bil prepričan, ali bom šel skakat. Če fizično in psihično nisi pripravljen, ni dobro. Za Lahti nisem vedel, ali se bom sestavil, spočil. Zadnji dan na treningu smo se odločili, da grem."

Glavni trener Robert Hrgota je bil zadovoljen s predstavami Timija Zajca. Foto: Grega Valančič/Sportida

V letošnji sezoni je doživel nekaj težjih trenutkov, ki so pustili posledice. Zlasti Willingen, kjer je letel zelo daleč in na koncu dobesedno padel z višine, negotov pa je bil, kot je dejal v Vikersundu: "Če po zraku nisi stabilen, je težko pregrizniti. Ko narediš kakšen tak skok, kot je bil zadnji v četrtek v Planici, je spet lažje."

"Zdaj je super. Videl sem, da znam leteti."

Na novinarski konferenci pred odhodom na konec svetovnega pokala v Planico se je videlo, da je izčrpan od naporne sezone, povsem drugačen obraz pa je imel po četrtkovem dnevu na Letalnici bratov Gorišek. Dobri poleti so mu namreč dali dodatno energijo. Z 241,5 metra je dosegel najdaljšo daljavo, na koncu pa zaradi slabšega doskoka, ker je krajšal daljavo, zaostal le za moštvenim kolegom Anžetom Laniškom.

"Zdaj je super. Videl sem, da znam leteti. Mislim, da sem dobil takšen občutek kot na Kulmu in da bo lažje. Ne bo mi treba skrbeti. Zelo sem zadovoljen. Na treningu sem še kar precej tipal, kvalifikacijskega sem opravil dobro. Videl sem, da imam hitrost, zato sem prej začel spuščati. Na koncu še brez doskoka in zato sem pustil na letalnici kar nekaj točk. Če bi si upal, mislim, da bi šel lahko kak meter dlje. Težko je biti že prvi dan tako odločen in iti čez sebe. Zlasti jaz, ker sem imel nazadnje na velikanki kar veliko težav," je četrtkov dan opisal Zajc, ki je bil z 241,5 metra sicer najdaljši med vsemi, vendar je zaradi težav z doskokom izgubil boj za zmago v kvalifikacijah, ki so pripadle Lanišku.

Timi si je po koncu četrtkovega dne vzel čas za nadobudne navijače, ki so prišli v dolino pod Poncami. Foto: Grega Valančič/Sportida

Želja mladega Zajca za ta konec tedna je jasna. Stopničke. Na vprašanje, kdo od slovenskih skakalcev pa bo dobil troboj za tretje mesto v razvrstitvi v poletih – Zajc ima osem točk prednosti pred Domnom Prevcem in 17 pred Anžetom Laniškom – pa je z nasmeškom na obrazu odgovoril: "Mislim, da jaz. A tretje mesto ne igra vloge. Šteje le skupna zmaga, ki pa je za nas preveč oddaljena."